İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2026/149004 sayılı fon soruşturmasında yeni bir inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin ellerindeki hisse senetlerini başka hesaplara veya yurt dışındaki banka ve aracı kurumlara aktardıklarına ilişkin tespitler üzerine hisse hareketlerinin ayrıntılı olarak incelenmesi istendi.

Serdar Turhan, Muhammed Yarız ve Şaban Serkan İlaldı'nın banka ve aracı kurum hesaplarındaki hisse hareketlerinin ortaya çıkarılması amacıyla ilgili kurumlara müzekkere gönderildi.

TASFİYE ÖNCESİ HİSSE HAREKETLERİ İNCELENECEK

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, SPK'nın bazı fonlara ilişkin tasfiye süreçleri öncesinde şüphelilerin hesaplarında bulunan kimi hisse senetlerinin talimat veya virman yoluyla başka hesaplara aktarıldığına ilişkin bulgulara ulaşıldığı belirtildi.

Savcılık, bu işlemler arasında yabancı banka ve aracı kurumlara gerçekleştirilen transferlerin de bulunup bulunmadığının araştırılmasını ve söz konusu hisse hareketlerinin geriye dönük olarak incelenmesini talep etti.

OCAK 2025'TEN İTİBAREN KAYITLAR İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerin Ocak 2025'ten müzekkerenin ilgili kurumlara ulaştığı tarihe kadar banka ve aracı kurum hesaplarında bulunan hisse senetlerinin ayrı ayrı belirlenmesini istedi.

Bu kapsamda hisse senetlerinin adı ve miktarı, başka hesaplara aktarılmasına ilişkin yazılı veya sözlü talimatlar, virman işlemleri, hisselerin aktarıldığı hesaplar, hesap sahiplerinin açık kimlik bilgileri ve transfer tarihleri dahil olmak üzere ayrıntılı kayıtların Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi.

YURT DIŞI TRANSFERLERİNE AYRI İNCELEME

Savcılığın müzekkeresinde yurt dışına gerçekleştirilen olası hisse transferlerine de ayrıca yer verildi. Şüphelilerin ellerindeki hisse senetlerinin yabancı banka veya aracı kurumlara virmanlandığının tespit edilmesi halinde, söz konusu işlemlere ilişkin tüm kayıtların Başsavcılığa iletilmesi istendi.

Bu kapsamda hisselerin hangi tarihte aktarıldığı, işlemin hangi talimat doğrultusunda gerçekleştirildiği, hangi hisse senedinden ne kadar transfer edildiği ve hisselerin hangi yabancı banka veya aracı kuruma gönderildiği gibi bilgilerin dosyaya sunulması talep edildi.

MÜZEKKERE YANITLARI TEDBİR SÜRECİNDE DEĞERLENDİRİLECEK

Soruşturma makamlarının, söz konusu hisse hareketlerinin mal varlığı tedbirleri ve fon soruşturması kapsamındaki diğer işlemler açısından önem taşıyıp taşımadığını belirlemek amacıyla para ve sermaye piyasası hareketlerini geriye dönük incelemeye aldığı öğrenildi.

Bu kapsamda hisselerin şüphelilerin hesaplarından başka gerçek veya tüzel kişilerin hesaplarına aktarılıp aktarılmadığı, yurt dışındaki hesaplara virman yoluyla çıkarılan varlıkların bulunup bulunmadığı ve söz konusu işlemlerin zamanlaması araştırılacak.

5 Ekim 2026 tarihli müzekkere, gereğinin yapılması amacıyla Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı ile Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığına gönderildi. İlgili kurumlardan gelecek kayıtların incelenmesinin ardından, hangi hisselerin hangi hesaplara aktarıldığı ve yurt dışına gerçekleştirilen olası virmanların kapsamının netleşmesi bekleniyor.