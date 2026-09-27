İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü fon soruşturmasında 7 yatırım şirketinin kayıtları incelemeye alındı. Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan (MKK) verileri üzerinden yapılan incelemelerin; içeriden aldıkları duyumlarla riski küçük yatırımcıya devrederek kriz patlamadan çıkış yapan şüphelileri ortaya çıkarması bekleniyor. MKK fonların kuruluşundan tasfiyesine kadar yatırımcı hareketleri istenirken, özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026’da fonlardan çıkış yapan yatırımcıların adet, tutar ve bakiye bilgilerinin gönderilmesi istendi.

10 FONDAN DEVASA ÇIKIŞ

SPK’nın tasfiyeye başladığı 131 fondan en çok yatırımcıya sahip fonların temerrüt ve tasfiye sürecinden önce meydana gelen büyük para hareketleri, dikkatleri kriz öncesinde fondan çıkış yapan yatırımcılara çevirdi. Nisan’dan bu yana gerçekleşen hareketlerde; Pusula Portföy’ün 6 fonundan 228.3 milyar lira, Tera Portföy’ün 2 fonundan 62.6 milyar lira ve Hedef Portföy’ün 2 fonundan yaklaşık 9.9 milyar lira olmak üzere yatırımcı sayısı yüksek olan bu 10 fondan 300.8 milyar liralık devasa portföy çıkışı yaşanması çok sayıda soru işaretini de beraberinde getirdi. Sermaye çıkış dalgası özellikle Pusula Portföy fonları öncülüğünde başladı. Tasfiye süreci öncesinde Pusula İkinci Hisse Senedi Serbest Fonu’ndan (PHN) çıkışlar nisan ayı itibarıyla hızlanırken nisanda 6.3 milyar lira, mayısta 4.3 milyar lira, haziranda 2.2 milyar lira ve temmuzda 2.4 milyar lira çıkış gerçekleşti.

Kuzey Hisse Senedi Serbest Fonu’nda (PKZ) nisanda 13.4 milyar lira, haziranda 2 milyar lira ve temmuzda 3.8 milyar liralık çıkış yaşandı. Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu’nda (PHE) sadece ağustosta 37.1 milyar lira, Pusula Portföy Birinci Değişken Fon’da (PBR) yine ağustosTA 27 milyar liralık çıkış kaydedilirken, Pusula Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fonu’ndan (PCS) eylül ayında 5.2 milyar lira çekildi. Pusula Para Piyasası Fonu’nda (PRY) ise temmuzda 3.5 milyar lira, ağustosta 7.9 milyar lira ile başlayan çıkışlar eylülde 95.4 milyar liraya ulaştı.

Sadece 48 saatte 28.4 milyar çektiler

Tera Portföy Birinci Serbest Fon’da (TLY) eylülde yaşanan 59.8 milyar liralık çıkışın 28.4 milyar lirası sadece 1-2 Eylül’de kaydedildi. Tera Para Piyasası Katılım Fonu’nda (TLV) nisandaki 3.3 milyarlık girişin ardından 5 ayda 2.8 milyar lira net çıkış yaşandı (1.7 milyarı haziranda). Hedef Portföy Altın Katılım Fonu'nda (HAM) mayısta 83.4 milyon lira ile başlayan çıkışlar, haziranda 15.8, temmuzda 106, ağustosta 15.1 ve eylülde 667.4 milyon liraya ulaştı. Hedef Para Piyasası Katılım Fonu’nda (HPH) ise mayısta 178, haziranda 295 ve temmuzda 937 milyon liralık kayıpların ardından ağustosta 5 milyar ve eylülde 2.6 milyar liralık çıkışlar görüldü.