Metropol yaşamının monoton temposundan ve şehir stresinden kaçmak isteyenlerin sayısı gün geçtikçe artarken, İspanya'dan ilham veren bir hikaye öne çıkıyor. Madrid'deki hava kirliliği, trafik ve kalabalıktan bunalan 27 yaşındaki Lucía, radikal bir kararla İspanya'nın kuzeybatısındaki Galiçya bölgesine taşındı. Bugün, terk edilme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve kendisi dahil yalnızca dokuz kişinin yaşadığı minik bir köyde, doğayla iç içe ve sürdürülebilir bir yaşam sürüyor.

YÜZYILLIK EVİ TEK BAŞINA RESTORE ETTİ

Sürdürülebilir tarım eğitimi bulunan Lucía, kırsala geçici bir hevesle değil, detaylıca planlanmış bir vizyonla adım attı. Biriktirdiği işsizlik maaşıyla yüzyıllık harabe bir evi restore eden genç kadın, kendi kendine yetebilen bir düzen kurmayı başardı. Şimdiki hedefi ise aldığı hibe desteğiyle çiftliğini büyüterek inek yetiştiriciliğine başlamak ve hayvancılık alanında kendi üretimini kurmak.

AYLIK MARKET HARCAMASI SADECE 2 BİN LİRA

Sebze bahçesi kuran ve doğadan yabani bitkiler toplayan Lucía, yaşam masraflarını minimuma indirmeyi başardı. En büyük giderinin hayvanları için harcadığı 150 euro (8 bin 346 TL) olduğunu belirten genç kadın, mutfak masraflarını ise mucizevi bir seviyeye düşürdü. Süpermarkete yalnızca pirinç ve sıvı yağ gibi temel gıdalar için uğradığını ifade eden Lucía, aylık market bütçesinin sadece 50 euro (2 bin 782 TL) civarında tuttuğunu söylüyor. Bahçesini daha da genişleterek markete olan bağımlılığını tamamen bitirmeyi hedefliyor.

"BURAYA ADIM ATTIĞIM AN EVİM OLDUĞUNU ANLADIM"

İspanya genelinde yaklaşık 3.000 köyün tamamen boşaldığı düşünüldüğünde, Lucía'nın seçimi bölgeye de hayat veriyor. Küçük yaşlardan itibaren doğaya tutkuyla bağlı olduğunu belirten genç kadın, "Buraya adım attığım an özel bir şey hissettim ve 'İşte burası benim evim, burada kalacağım' dedim” açıklamalarında bulundu. Şehrin gürültüsünü geride bırakan Lucía, kırsalda üretmenin ve kendi kendine yetebilmenin huzurunu yaşıyor.