Enflasyonla mücadelede ekonomi yönetiminin politikalarının en büyük bedelini milyonlarca çalışan, emekli, dar gelirli ödedi, iş dünyası da payına düşeni aldı. İktidarın vaatleri tutmadı. Sıkı para politikaları, nerdeyse her kesim için ekonomik çöküş getirdi. Mayıs 2024’te yüzde 75.45 ile zirveyi gören yıllık enflasyon sadece yüzde 37.86 inebildi, dar gelirlinin geçim mücadelesi çetrefilleşti, gerçek işsiz sayısı 12 milyona dayandı. Maaşlarındaki kayıp derinleşti. Halktan sıklıkla sabır isteyen iktidarın politikalaır, iktidar içinde dahi ayrılıklara neden oldu. Yenişafak gazetesi de defalarca faiz politikasını manşetine taşıdı, ekonomi yönetimini eleştirdi. İktidarın çözüm için ekonomideki ağır yükü kaldıracak acil adımlar atması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta Kredi Garanti Fonu (KGF) ile ilgili “Bu noktada adım atıp, KGF’den tulumbaya suyu dökmekte fayda var ki hareketlensin” dedi. Sonra Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten KOBİ’ler için 25 milyar TL’lik finansman paketi haberi geldi. Yeni KGF, firmaların istihdamını korumasında yeterli olmayacağı tartışmalarına neden oldu.

İFLASLAR, KAPANMALAR ARTTI

19 Mart’taki siyasi operasyonların faturası Merkez Bankası’nın faiz kararına yansıdı. Merkez, politika faizini yüzde 42.5’ten yüzde 46’ya çıkardı. İş dünyasından ‘takatimiz kalmadı’, ‘Türk sanayisi, yabancı şirketlere satılma riski ile karşı karşıya’ açıklamaları üst üste geldi. İlan sitelerinde satılık fabrika sayısı 2.788’i buldu. Yılın ilk 4 ayında mahkemelerin verdiği konkordatoda geçici mühlet kararı yüzde 145 arttı ve 782’ye çıktı, iflas kararı verilen şirket sayısı yüzde 51.4’lük yükselişle 53’e ulaştı. Dört ayında 14.202 şirket kapısına kilit vurdu. Tasfiye olan şirketlerle birlikte kapanan şirket sayısı 23.633 oldu.

Bütçenin yüzde 23'ü; vergilerin yüzde 33'ü borç faizine gidiyor. Türkiye’deki oda

başkanlarının yarısı yüksek faizden şikayetçi. Öte yandan sadece yılın ilk çeyreğinde 953 bin kişinin işten çıkarılması işsizlik sorununun geldiği noktayı gösteriyor.

Milyonlar ara zam beklentisinde

Temmuz ayında açıklanacak 6 aylık enflasyon oranı, emekli maaşlarına yapılacak zammı belirleyecek. En düşük emekli aylığına da aynı oranda artış yapılması öngörülüyor. İlk altı aylık enflasyonun yaklaşık yüzde 18 olacağı tahmin ediliyor. Milyonların geçim mücadelesi giderek zorlaşırken, en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL, asgari ücret ise 22 bin 104 lirada kaldı. Temmuzda asgari ücrette ara zam beklentileri artarken, iktidardan bu doğrultuda açıklamalar gelmedi. Ara zam yapılmaması halinde dar gelirli için hayat mücadelesi daha da zorlaşacak.

Zeybekci dahi ‘yatırım yapmam’ demişti

AKP Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, 6 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, faizlerin bu kadar yüksek olduğu bir dönemde yatırım yapılmayacağını, parası olanın faizde kalmayı tercih edeceğini söylemişti. Zeybekci’nin işaret ettiği şirketlerin yatırım iştahsızlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakan­lığı’nın teşvik verilerine de yansıdı. Yılın ilk çeyreğinde alınan yatırım teşvik belgesinde, 2024’ün aynı dönemine göre yüzde 15.5 düşüş, yapılacak yatırım tutarında yüzde 39.2, öngörülen istihdamda da yüzde 25.1 düşüş yaşandı.