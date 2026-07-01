Portekiz’in Serra de Fafe bölgesinde 1974 yılında tamamlanan ve dört dev granit blok arasına inşa edilen "Casa do Penedo" adlı ev, aşırı ziyaretçi akını nedeniyle resmi olarak müzeye dönüştürüldü. Güvenlik gerekçesiyle pencereleri kurşun geçirmez camla kaplanan yapının girişine 400 kilogram ağırlığında çelik kapı monte edildi.

TARİHİ YAPI HANGİ MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİNE SAHİP?

Guimarãesli bir tekstil mühendisi tarafından 1972-1974 yılları arasında inşa edilen yapı, arazideki devasa granit blokların doğrudan duvar ve çatı olarak kullanılmasıyla oluşturuldu. Doğal yapısı sayesinde termal konfor sağlayan bu taş kütle, gündüz ısıyı emip gece salarak yapay bir iklimlendirme sistemine ihtiyaç duymuyor.

Arazideki kayaların geometrisine göre şekillendirilen iki katlı evin içindeki beton ve okaliptüs ağacından yapılan kanepe yüzlerce kilo ağırlığa sahip bulunuyor. Yakınında rüzgar enerjisi santrali bulunmasına rağmen, rustik bir inziva alanı olarak tasarlandığı için evde elektrik ve akan su altyapısı yer almıyor.

SIĞINAK OLARAK TASARLANAN EV NEDEN MÜZEYE DÖNÜŞTÜ?

Yapının fotoğraflarının 2015 yılında sosyal medyada yayılması ve bölgenin Portekiz Rallisi güzergahına dahil edilmesi, mülke yönelik kitlesel bir ziyaretçi akını başlattı. Yaşanan vandalizm olayları ve mülke izinsiz girişler nedeniyle evin pencereleri 30'a yakın kez değiştirilmek zorunda kalındı.

Mülk sahibinin mahremiyetinin tamamen ortadan kalkması üzerine, evin güvenliğini sağlamak amacıyla pencerelere demir parmaklıklar ve kurşun geçirmez camlar takıldı. Yapıyı tamamen çitlerle çeviren aile, kaotik ziyaretçi akışını kontrol altına almak için evi yalnızca önceden randevu alınarak girilebilen küçük bir müzeye dönüştürdü.