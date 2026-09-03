Projeyi Pabineau First Nation ve Eel River Bar First Nation toplulukları, Prodigy Clean Energy ile birlikte yürütecek. Yerli toplulukların mülkiyetinde olması planlanan tesis, aynı zamanda Kanada'da ticari ölçekte taşınabilir nükleer santrallerin yaygınlaştırılması için pilot proje olarak kullanılacak.

FABRİKADA ÜRETİLİP BÖLGEYE TAŞINACAK

Geleneksel nükleer santrallerin büyük bölümü kurulacakları bölgede yıllar süren inşaat çalışmalarına ihtiyaç duyarken, Prodigy'nin geliştirdiği Transportable Nuclear Power Plant (TNPP) sistemi farklı bir yöntem kullanıyor. Santralin büyük bölümü kontrollü fabrika ortamında üretilecek ve tamamlandıktan sonra kurulacağı bölgeye taşınacak.

Belledune'da kurulması planlanan tesisin elektrik üretim kapasitesi 50 megavata kadar çıkabilecek. Bu miktarın yaklaşık 40 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek seviyede olduğu belirtiliyor.

Projenin arkasındaki şirket, bu yöntemin sahadaki inşaat çalışmalarını azaltabileceğini ve nükleer santrallerin farklı bölgelere daha hızlı kurulmasına imkan sağlayabileceğini belirtiyor. Tesisin kurulacağı alanın Pabineau ve Eel River Bar First Nations topluluklarının geleneksel topraklarında bulunması planlanıyor.

İLK SANTRAL YENİLERİNİN ÖNÜNÜ AÇABİLİR

Proje yalnızca Belledune'un elektrik ihtiyacına yönelik düşünülmüyor. İlk santral, teknolojinin taşıma, kurulum ve işletme süreçlerinin gerçek koşullarda denenmesi açısından bir örnek oluşturacak. Başarılı olması halinde aynı sistemle Kanada'nın özellikle uzak ve kuzey bölgelerinde yeni santraller kurulması ve teknolojinin başka ülkelere ihraç edilmesi hedefleniyor.

Projede BWXT Canada ve Kinectrics de lisanslama ve tedarik zinciri çalışmalarına katkı sağlayacak. Santralin doğrudan kurulmaya başlanması için ise gerekli düzenleyici ve lisanslama süreçlerinin tamamlanması gerekiyor. İlk tesisin 2030'lu yılların başında elektrik üretmeye başlaması hedefleniyor.

Kanada, aynı zamanda New Brunswick'te farklı küçük modüler reaktör projeleri üzerinde de çalışıyor. Point Lepreau sahasında planlanan ARC-100 projesi için düzenleyici incelemeler devam ederken, ülke yeni nesil nükleer teknolojileri gelecekteki elektrik üretim seçeneklerinden biri olarak değerlendiriyor.