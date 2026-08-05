İtalya'nın Sicilya adasında yer alan Gangi kasabası başta olmak üzere Sardinya, Patrica ve Sambuca gibi çeşitli bölgelerde uygulanan "ücretsiz veya sembolik ücretli ev" projeleri dikkat çekmeye devam ediyor. Yerel yönetimler tarafından yürütülen bu uygulamalar, kırsal bölgelerden büyük şehirlere yaşanan göç nedeniyle boşalan tarihi yerleşim yerlerini yeniden canlandırmayı hedefliyor.

RESTORASYON YÜKÜMLÜLÜĞÜ ÖNE ÇIKIYOR

Mülklerin sembolik bedellerle devredilmesi ilk etapta yoğun ilgi görse de mülk sahibi olmak isteyenlerin belirli şartları yerine getirmesi gerekiyor. Söz konusu yapılar genellikle bakımsız veya harabe durumda olduğu için yeni sahiplerinin binaları tarihi dokusuna uygun şekilde restore etmesi şart koşuluyor. Bu kapsamda üstlenilen yenileme ve tamirat masrafları on binlerce euroyu bulabiliyor.

ÖN PLANA ÇIKMASININ BİR NEDENİ VAR

Projelere katılımı sınırlandıran bir diğer etken ise kasabaların coğrafi ve sosyal yapısı olarak öne çıkıyor. Kent merkezlerine uzak konumda bulunan bu yerleşim yerlerinde iş imkanlarının kısıtlı olması ve yerleşik nüfusun yaş ortalamasının yüksekliği, sürekli ikamet etmek isteyenler açısından değerlendirilen ana hususlar arasında yer alıyor.

AYNI UYGULAMA BAŞKA ÜLKELERDE DE VAR

İtalya'da başlayan sembolik ücretli veya ücretsiz ev kampanyaları; İspanya, Japonya, ABD, Yunanistan ve İsviçre gibi birçok ülkede de farklı teşvik modelleriyle uygulanıyor. Nüfusu azalan kasabaları yeniden canlandırmayı hedefleyen bu projeler, evleri bedava veya çok düşük bedellerle sunsa da yüksek restorasyon maliyetleri ve uzun süreli ikamet zorunluluğu gibi katı şartları da beraberinde getiriyor.