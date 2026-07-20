Avcılar'ın Denizköşkler Mahallesi’nde kentsel dönüşüm sürecine giren ve büyük ölçüde tahliye edilen 6 katlı bir sitede oturan A.D., taşınma işlemlerini tamamlamak amacıyla 5'inci kattaki evinin su saatini sökerek İSKİ’ye teslim etmek istedi. Ana vanayı kapattığını düşünerek saati söken A.D., borudan gelen suyun kesilmemesi üzerine büyük panik yaşadı. Kısa sürede binanın merdiven boşluğundan oluk oluk su akmaya başladı.
Suyu kesmek amacıyla zemin kattaki ana vanaya ulaşmak için asansöre binen A.D., asansörün 2'nci kata geldiği sırada büyük bir tehlike atlattı. Yukarı katlardan sızan suyun elektrik sistemine ulaşması sonucu asansör arıza yaparak durdu.
Kentsel dönüşüm nedeniyle binada kimsenin yaşamaması yüzünden sesini çevresindekilere duyuramayan A.D., asansör kabininde mahsur kaldı. Çaresiz adam, cep telefonunun zayıf sinyal vermesine rağmen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu.
İTFAİYE SIRILSIKLAM HALDE KURTARILDI
İhbar üzerine olay yerine hızla Avcılar İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Dört bloktan oluşan siteyi kontrol eden ekipler, merdiven boşluğundan suların aktığı binayı tespit etti. Asansörün elektrik sisteminin devre dışı kaldığını belirleyen itfaiye erleri, yaptıkları kısa süreli çalışmayla asansör kapısını açmayı başardı. Kabinin içine sızan sular nedeniyle sırılsıklam olan A.D., itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.