Yıllardır genç nüfusun büyük şehirlere taşınması nedeniyle sessizleşen köyde en büyük endişe ise okulun kapanma ihtimali. Yerel yönetime göre öğrenci sayısındaki düşüş devam ederse bölgedeki eğitim faaliyetleri tamamen durabilir. Bu nedenle başlatılan proje özellikle çocuklu aileleri hedef alıyor.

KÖYE TAŞINANLARA PARA VE YAŞAM DESTEĞİ

Projeye dahil olan ailelere yaklaşık 10 bin İsveç kronuna kadar maddi destek sağlanabileceği belirtiliyor. Bunun yanında yeni gelenlere uygun ev bulmaları, kiralama işlemleri, yerel iş imkanlarına ulaşmaları ve bölgeye uyum sağlamaları konusunda yardım ediliyor.

Köy yönetimi ve gönüllü kuruluşlar, taşınacak kişilerin yalnız kalmaması için sosyal destek de sunuyor. Bölgedeki işletmelerle bağlantı kurulmasına yardımcı olunurken bazı ailelere geçici konaklama desteği sağlanabileceği ifade ediliyor.

Ancak programa katılmak için önemli bir şart bulunuyor. Köye yerleşecek ailelerin okul çağında en az bir çocuğa sahip olması gerekiyor. Çünkü projenin temel amacı yalnızca nüfusu artırmak değil, aynı zamanda köy okulunun açık kalmasını sağlamak.

DOĞAYLA İÇ İÇE SESSİZ YAŞAM SUNUYOR

İsveç’in ormanlık kuzey bölgesinde yer alan Glommerstrask; gölleri, ahşap evleri ve sakin yaşamıyla dikkat çekiyor. Özellikle büyük şehir hayatından uzaklaşmak isteyen ailelerin projeye ilgi göstermesi bekleniyor.

Son yıllarda Avrupa’daki küçük kasaba ve köyler benzer projelerle gündeme geliyor. Bazı bölgeler düşük fiyatlı evler sunarken bazı yerleşimler ise doğrudan para desteğiyle yeni sakin çekmeye çalışıyor. Glommerstrask’ın başlattığı proje ise özellikle çocuklu aile şartıyla dikkat çekiyor.