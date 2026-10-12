Londra'nın Croydon bölgesinde gündeme gelen uygulamayla, ihtiyacından büyük evlerde yaşayan kişilerin daha küçük konutlara taşınması teşvik edilecek. Böylece boşalan geniş evlerin kalabalık ailelere verilmesi ve konut bekleyenlerin sayısının azaltılması hedefleniyor.

KÜÇÜK EVE TAŞINANLARIN EVLERİ YENİLENECEK

Croydon Belediyesi tarafından hazırlanan pilot uygulama, belediyeye ait konutlarda ihtiyacından fazla odası bulunan kiracıları kapsıyor.

Teklife göre daha küçük eve geçmeyi kabul edenlere yeni mutfak, yenilenmiş banyo ve ev dekorasyonu gibi destekler sağlanabilecek. Taşınma sürecinde belediye görevlilerinin yardımcı olması ve kişilerin tercih ettikleri bölgelerde konut bulabilmesi de planın parçaları arasında yer alıyor.

Belediye, daha önce benzer bir amaçla taşınanlara 8 bin sterline kadar maddi destek sunmuştu. Ancak bu uygulamaya katılımın beklenen seviyeye ulaşmaması üzerine farklı teşvikler gündeme geldi.

8 BİN 500'DEN FAZLA AİLE EV BEKLİYOR

Belediyenin verilerine göre Croydon'da binden fazla konutta ihtiyaç duyulandan fazla oda bulunuyor. Buna karşılık 8 bin 500'den fazla hane uygun konut beklerken 2 bin 100'ü aşkın kiracı aile kalabalık yaşam koşullarıyla karşı karşıya.

Özellikle üç ve dört yatak odalı evlere duyulan ihtiyaç nedeniyle belediye, mevcut konutların daha verimli kullanılmasını amaçlıyor.

Hazırlanan teklif henüz kesinleşmiş değil. Gerekli onayların alınması hâlinde pilot uygulamanın ekim ayı sonunda başlatılması planlanıyor.