Sektör temsilcileri, Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürme kararı alması halinde, taşıt kredisi faiz oranlarının daha da azalabileceğini öngörüyor. Bu nedenle, tüketicilere kısa vadeli taşıt kredilerini tercih etmeleri öneriliyor. Faiz oranlarındaki düşüş, taşıt kredisi almayı düşünenler için önemli bir avantaj sağlıyor.

TAŞIT KREDİSİ HACMİ VE OTOMOBİL SATIŞLARINDAKİ AZALMA

BDDK verilerine göre, taşıt kredisi hacminde bir gerileme yaşanıyor. 14 Şubat haftasında 70 milyar TL seviyesinde olan taşıt kredisi hacmi, 21 Şubat'a gelindiğinde 68,37 milyar TL'ye düştü.

Geçen yılın sonunda ise taşıt kredisi hacmi 75,56 milyar TL seviyelerindeydi. Bu veriler, taşıt kredisi talebinin azaldığını gösteriyor. Diğer yandan, otomobil satışları da aynı şekilde bir azalma trendi içinde.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin verilerine göre, şubat ayında otomobil satışları yıllık bazda yüzde 7,6 oranında azalarak 76 bin 21 adede geriledi. 2024'ün ilk iki ayında ise geçen yıla göre yüzde 9,8'lik bir düşüş yaşandı.

TÜKETİCİLERE ÖNEMLİ ÖNERİLER

Ekonomistler, Merkez Bankası'nın faiz kararlarını yakından takip etmenin önemine dikkat çekiyor.

Düşük faizli taşıt kredileri, araç almayı düşünenler için cazip fırsatlar sunuyor. Ancak, kredi almadan önce ödeme planlarının dikkatlice incelenmesi gerektiği vurgulanıyor. Bu, tüketicilerin uzun vadede daha az faiz ödemesi yapmalarını sağlayabilir.

GÜNCELLENMİŞ TAŞIT KREDİSİ ÖDEME TABLOLARI

Farklı vade seçenekleri ile 250 bin TL taşıt kredisi

250 bin TL’lik taşıt kredisi için güncellenmiş ödeme tabloları ise şöyle:

12 ay vadeli taşıt kredisi

En düşük faiz oranı: %3,10

Aylık taksit: 26.684 TL

Toplam geri ödeme: 321.650 TL

24 ay vadeli taşıt kredisi

En düşük faiz oranı: %3,10

Aylık taksit: 16.447 TL

Toplam geri ödeme: 396.168 TL

36 ay vadeli taşıt kredisi

En düşük faiz oranı: %3,00

Aylık taksit: 13.039 TL

Toplam geri ödeme: 470.849 TL

48 ay vadeli taşıt kredisi

En düşük faiz oranı: %3,00

Aylık taksit: 11.598 TL

Toplam geri ödeme: 558.174 TL

TAŞIT KREDİSİ İÇİN FIRSATLAR ARTIYOR

Özetle, taşıt kredisi faiz oranlarındaki düşüş, araç almak isteyenler için yeni fırsatlar sunuyor. Ancak, otomobil satışlarındaki azalma ve taşıt kredisi hacmindeki düşüş, ekonomik belirsizliklerin devam ettiğini gösteriyor.

Tüketicilerin, faiz oranlarındaki değişiklikleri yakından takip ederek, en uygun ödeme planlarıyla taşıt kredisi almaları öneriliyor. Merkez Bankası'nın faiz kararı da gelecekteki kredi faiz oranları üzerinde önemli bir etki yapabilir.