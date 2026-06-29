Cengiz KARAGÖZ

İstanbul’da tartışma yaratan imar uygulamalarına bir yenisi daha eklendi. Kanal İstanbul güzergahındaki yapılaşma baskısı sürerken, bu kez Avcılar Hoşdere’de yaklaşık 10.2 hektarlık alanı kapsayan bölgede yeni imar planı değişikliği yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanan planda, deprem riski, taşkın tehlikesi ve altyapı uyarıları dikkate alınmadı. Koruma alanı, konut ve ticaret alanına dönüştü.

SIVILAŞMA RİSKİ VAR

Plan açıklama raporunda yer alan jeolojik etütler, alanın ‘Önlemli Alan 4(b)’ sınıfında bulunduğunu ortaya koyarken, rapora göre bölge, alüvyon ve yapay dolgu zeminlerden oluşuyor. Bölgeye ilişkin uyarıda bulunan Devlet Su İşleri ise 2009 yılında bölgede yaşanan ve çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketini hatırlatarak alanın

taşkın riski taşıdığına dikkat çekti.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de bölgenin bir bölümünün ‘Su Ürünleri İstihsal Alanı’ içerisinde kaldığını belirterek korunması gerektiği yönünde görüş bildirdi. Plan değişikliğine ilişkin en dikkat çekici değerlendirmelerden biri İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ’den geldi.

İSKİ Genel Müdürlüğü, planlama alanının ‘Yeşilkent İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ için ayrılan alanla çakıştığını belirtti. Kurum görüşünde, Ambarlı havzasındaki atık su yükünün mevcut kapasiteyi aştığı, Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında yeni arıtma tesisinin hayati önem taşıdığı vurgulandı. İSKİ, stratejik öneme sahip bu alanın konut veya başka kullanım kararlarına açılmasının uygun olmadığını bildirdi. Buna karşın söz konusu uyarının plan kararlarına yansıtılmadığı görüldü.

Konutlar buraya yapılacak

‘Mutlak koruma alanı’ydı

Yaklaşık 102 bin metrekare büyüklüğündeki alan, önceki planlarda ‘fuar alanı’, ‘mutlak koruma alanı’ ve ‘dere koruma kuşağı’ olarak yer alıyordu. Yeni imar planıyla birlikte alanın önemli bölümü ‘gelişme konut alanı’ ve ‘ticaret alanı’ olarak düzenlendi. Plan notlarına göre bölgede yaklaşık 1270 kişilik yeni nüfusun oluşması öngörülüyor. Böylece deprem riski, taşkın tehlikesi ve altyapı ihtiyacına ilişkin kurum uyarılarına rağmen Avcılar Hoşdere’de yeni bir yerleşim alanının önü açılmış oldu.

Göl üzerinde baskıyı artırır

İstanbul Küçükçekmece Gölü kıyısındaki geniş bir alanın geçen günlerde Kanal İstanbul kapsamında yapılaşmaya açılması tartışmalara neden olmuştu. Hoşdere Mahallesi’nde onaylanan yeni planın da göl havzası üzerindeki yapılaşma baskısını artıracağı belirtiliyor.