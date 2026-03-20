Edirne’de son iki yıldır yaşanan şiddetli kuraklığın ardından etkili olan yoğun yağışlar, nehirlerdeki su seviyesini artırırken yeni sorunları da beraberinde getirdi. Tunca Nehri’nin kıyılarında meydana gelen toprak kaymaları ve göçükler nedeniyle bazı ağaçlar köklerinden sökülerek nehre devrildi.
"MERİÇ’TEKİ YAPAY YÜKSELME DENGEYİ BOZDU"
Trakya Üniversitesi Jeomorfoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Musa Uludağ, bölgedeki yamaç gerilemelerini yerinde inceleyerek dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Uludağ, normal şartlarda eğimin düşük olduğu bu bölgede bu büyüklükte heyelanların beklenmediğini vurgulayarak şunları söyledi:
"Meriç Nehri üzerinde elektrik üretimi amacıyla kurulan 'Arşimet Burgusu' yapısı, nehrin su seviyesini yaklaşık bir metreden fazla yükselterek bölgeyi bir göl ortamına dönüştürdü. Meriç’in seviyesi Tunca’dan daha yüksek hale gelince, taban suyu dengesini sağlamak için su hareketi başladı. Bu durum, Tunca’nın dik kıyılarında gevşemeye ve yamaç gerilemesine yol açıyor."
"HESAP EDİLMEYEN SONUÇLAR DOĞURABİLİR"
Akarsular üzerinde yapılan mühendislik çalışmalarının başka bölgelerde öngörülemeyen sonuçlar doğurabileceğine dikkat çeken Uludağ, Tunca Nehri'ndeki kaymaların ana kaynağının Meriç yatağındaki durgun su ortamı olduğunu ifade etti. Bölgedeki alüvyal malzemenin su basıncıyla birlikte kayma yüzeyi oluşturduğunu belirten uzmanlar, bu durumun nehir yatağının dengesini bozduğunu kaydediyor.
Öte yandan, Ekim ayından bu yana metrekareye 450 kilogram yağış düşen Edirne’de, Süloğlu Barajı tam kapasiteye ulaşırken nehirlerdeki taşkın sonrası hasar tespit çalışmaları devam ediyor.