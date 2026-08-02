Başlangıçta düşük maliyetli ve çevre dostu bir çözüm olarak görülen uygulama, beklenmedik sonuçlar doğurdu. Aralarında gümüş sazan, büyükbaş sazan, ot sazanı ve siyah sazanın bulunduğu dört tür, bulundukları sularda hızla çoğalarak besin kaynakları ve yaşam alanları için yerli türlerle rekabete girdi. Özellikle gümüş sazanların teknelerin sesinden ürkerek metrelerce havaya sıçraması hem ekolojik hem de güvenlik açısından yeni sorunlar oluşturdu.

MÜCADELE HÂLÂ SÜRÜYOR

Aradan geçen onlarca yıla rağmen istilacı sazanlar ABD'nin en büyük çevre sorunlarından biri olmayı sürdürüyor. Balıklar bugün Mississippi Nehri Havzası'nın büyük bölümüne yayılmış durumda. Yetkililer, türlerin Büyük Göller'e ulaşmasını önlemek için elektrik bariyerleri, su altı ses sistemleri ve fiziksel engellerden oluşan yeni koruma projelerini hayata geçiriyor. Uzmanlar ise istilacı sazanların tamamen ortadan kaldırılmasının artık mümkün olmadığını, asıl hedefin yayılmalarını kontrol altında tutmak olduğunu belirtiyor.

FARKLI YÖNTEMLER DENENİYOR

İstilacı sazanların popülasyonunu azaltmak için yoğun avcılık da teşvik ediliyor. Bazı bölgelerde bu balıkların ticari olarak değerlendirilmesi ve gıda sektöründe daha fazla kullanılması için çalışmalar yürütülürken, bilim insanları biyolojik kontrol yöntemleri üzerinde de araştırmalarını sürdürüyor. Yetkililer, istilacı türlerin yeni su yollarına ulaşmasını engellemenin, mevcut popülasyonu tamamen yok etmekten çok daha gerçekçi bir hedef olduğuna dikkat çekiyor.