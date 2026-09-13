Türkiye, 1 Ocak 2040 tarihinden itibaren tütün ürünlerinin satışına ve başkalarına sunulmasına son verecek. Bu kapsamlı değişikliğin ön hazırlıkları başladı.

BEŞTEPE'DE KRİTİK TOPLANTI

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan taslak, bu ayın üçüncü veya son haftasında Cumhurbaşkanlığı Kurumu'nda yapılması planlanan toplantıda masaya yatırılacak. Ardından AKP TBMM Grubu, ekim ayında taslak üzerinde çalışacak. Teklifin kasım ayında Önce Sağlık Komisyonu'nda, ardından Genel Kurul'da görüşülmesi hedefleniyor.

Tasarıya göre sigara paketleri de değişecek. Paketlerin boyut ve şekilleri standartlaştırılacak, logo ve sembol kullanılmayacak.

SATIŞTAN TÜKETİME KADAR KISITLAMALAR GENİŞLETİLDİ

Yeni düzenlemeye göre tütün ürünleri kapalı ve dışarıdan görünmeyecek dolaplarda bulundurulacak. Satış ise yaş doğrulaması yapılan elektronik sistemler üzerinden gerçekleştirilecek.

Açık alanlarda tüketim kısıtlanacak. Çocuk parkları, spor alanları ve plajlar gibi yerlerde sigara içilmeyecek. Okul, hastane, kamu binası ve ibadethanelerin çevresi ve önündeki yasaklı alanlar genişletilecek.

Yeme-içme işletmelerinde sadece işletmenin yüzde 10'unu geçmeyen, 20 metrekare büyülüğünde, dışarıdan görünmeyen ve servis yapılmayan izole alanlarda tüketim yapılabilir. Otellerde ise sadece tütün kullananlara ayrılmış özel odalar tasarlanacak.