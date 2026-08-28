Mersin'in Erdemli ilçesinde D-400 karayolu üzerinde yaşanan trafik kavgası, TIR'ın otomobile çarpmasıyla sonuçlandı. Olay, Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. TIR şoförü ile otomobil sürücüsü arasında trafikte henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. "TIR'A TAŞLARLA SALDIRDI" TIR'ın önünü kesen otomobil sürücüsü ve beraberindekiler, iddiaya göre TIR'a taşlarla saldırdı. Yaşanan arbedenin ardından TIR şoförü, aracını kullanarak otomobile çarptı ve olay yerinden uzaklaştı. Olay anı, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Videolar, şoförün otomobile çarptığı anı net bir şekilde kaydediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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