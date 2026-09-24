Kazakistan'da Hazar Denizi kıyısında yürütülen askeri tatbikat esnasında aniden bastıran olumsuz hava şartları nedeniyle trajik bir olay meydana geldi.

Kazakistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetlerinin eğitim ve muharebe görevi sırasında 19 askerin denize sürüklendiği, olayda 9 askerin yaşamını yitirdiği ve 7 askerin ise kaybolduğu duyuruldu.

ASKERLER DENİZE SÜRÜKLENDİ

Bakanlığın aktardığı bilgilere göre olay, 24 Eylül tarihinde Mangistau bölgesindeki Hazar Denizi kıyısında yaşandı.

Eğitim-muharebe görevinin icra edildiği sırada meteorolojik şartların birdenbire ağırlaşması ve rüzgarın şiddetini artırması sonucu 19 asker denize sürüklendi.

Yürütülen ilk müdahaleler neticesinde 3 asker kurtarılırken, bu personelden birinin hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı kaydedildi.

Olayda hayatını kaybeden 9 askerin yanı sıra kayıp durumdaki 7 askeri arama çalışmaları sürüyor.

KAYIPLARI HALA BULAMADILAR

Kayıp askerlerin bulunması amacıyla bölgede geniş çaplı bir arama-kurtarma operasyonu yürütülüyor.

Kurtarma faaliyetlerine Deniz Kuvvetleri birliklerinin yanı sıra Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri, havacılık birimleri ve diğer ilgili servisler katılıyor.

Öte yandan, olayın meydana geldiği yere incelemelerde bulunmak üzere Savunma Bakanı başkanlığındaki bir bakanlık komisyonunun sevk edildiği bildirildi.