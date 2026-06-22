Dominik Cumhuriyeti'nin dünyaca ünlü turistik Bayahibe bölgesinde yer alan bir lüks bir tatil köyünde çıkan büyük yangın sonucu 1.700 turist tesisten tahliye edildi. Bir turist yaşamını yitirdi.

Yetkililer tarafından açıklamada, Viva Wyndham Dominicus Beach Hotel bünyesinde meydana gelen yangının kontrol altına alındığı, ancak çıkış nedenine yönelik incelemelerin devam ettiği belirtildi.

Olayda üç kişi hastaneye kaldırıldı. Aralarında otel konaklayan turistler, günübirlik ziyaretçiler ve acil durum müdahale ekiplerinin de bulunduğu altı kişi olay yerinde tedavi edildi.

İtfaiye servisinden yapılan açıklamaya göre, yangında Francesca Valentino isimli 46 yaşındaki bir İtalyan vatandaşı yaşamını yitirdi.

YANGININ SEBEBİ NE?

Yerel medyada paylaşılan görüntülerde, alevlerin otel tesisin saman çatısını kaplamasıyla Karayip kıyı şeridi üzerinde koyu duman bulutlarının yükseldiği görüldü.

Ülkenin Acil Operasyonlar Merkezi (COE), ilk incelemelerin yangının palmiye yapraklarından yapılan çatı yapılarının yanıcı özelliği ve rüzgar koşulları nedeniyle hızla yayıldığına işaret ettiğini aktardı.

Yangından etkilenen konukların yakın otellere nakledildiği belirtilirken, yakındaki Viva Wyndham Dominicus Palace otelinde herhangi bir hasar meydana gelmediği aktarıldı.

COE, Bayahibe ve çevresindeki turizm faaliyetlerinin yangından etkilenmediğini, güvenli ve normal bir şekilde devam ettiğini vurguladı.

Berrak suyu ve beyaz kumlu plajlarıyla tanınan Dominik Cumhuriyeti, Karayipler'in en popüler turizm destinasyonu konumunda bulunuyor ve bu yılın ilk 5 ayında yaklaşık 5,6 milyon ziyaretçi ağırladı.