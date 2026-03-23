Ramazan Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte İstanbul'da iş hayatı ve eğitim maratonu yeniden başladı. Bayram süresince boş kalan yollar, tatil dönüşüyle birlikte yerini yoğun bir araç trafiğine bıraktı.
D-100 KARAYOLUNDA ARAÇLAR İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ
Sabahın erken saatlerinden itibaren özellikle D-100 Karayolu üzerinde trafik durma noktasına geldi. Cevizlibağ mevkiinden Zincirlikuyu istikametine doğru giden sürücüler, kilometrelerce uzayan kuyruklarda beklemek zorunda kaldı. Benzer bir yoğunluk Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yollarında da gözlemlendi.
İBB VERİLERİ: YOĞUNLUK YÜZDE 60
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, sabah saatlerinde kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 60 seviyelerine kadar ulaştı. Toplu taşıma duraklarında da benzer bir kalabalık yaşanırken, sürücülerin ve yayaların bayram sonrası ilk iş gününde ulaşım süresi iki katına çıktı.