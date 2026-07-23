İtalya’daki tatilini tamamlayarak İstanbul’a dönen Serenay Sarıkaya, yoğun iş temposuna geri döndü. Başarılı oyuncu, reklam yüzü olduğu markalarla yeni dönem anlaşmalarına imza atarken, iki büyük iş birliğini daha yeniledi.

BANKA VE JEAN MARKASIYLA ANLAŞMASINI UZATTI

Akşam'da yer alan habere göre; Sarıkaya, uzun süredir birlikte çalıştığı bankayla 6’ncı, jean markasıyla ise 12’nci kez anlaşma yeniledi. Yapılan anlaşmalar kapsamında oyuncunun bankadan 35 milyon TL, jean markasından ise 40 milyon TL kazandığı öğrenildi.

YENİ FİLM İÇİN KAMERA KARŞISINA GEÇECEK

Reklam projelerinin yanı sıra oyunculuk kariyerine de devam eden Serenay Sarıkaya, yönetmen Doğuş Algün’ün yeni filmi "Sevdiğim İnsanlar" için hazırlıklara başladı. Sarıkaya, filmde Azra karakterine hayat verecek.

Başarılı oyuncunun hem reklam hem de sinema projeleriyle yoğun bir dönem geçirmesi bekleniyor.