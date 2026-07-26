Avrupa genelinde tırmanan aşırı turizm tepkilerinin ardından İspanya'nın popüler turizm kenti Barcelona, ziyaretçi sayısını dizginlemek amacıyla yeni kısıtlamaları devreye soktu.

Kent altyapısının zorlanması ve yerel halkın protestoları üzerine açıklama yapan Barcelona Sürdürülebilir Turizm Komiseri José Antonio Donaire, şehrin daha fazla büyümek istemediğini duyurdu. Geçen yıl 15,7 milyon ziyaretçi ağırlayan kentin yıllık azami turist kapasitesi 16 milyon kişi ile sınırlandırıldı.

KRUVAZİYER VE OTEL VERGİLERİ NE KADAR YÜKSELTİLDİ?

Yeni yaptırım paketi kapsamında özellikle dev yolcu gemileriyle şehre günübirlik gelen turistler hedef alındı. Kentte 12 saatten az kalan kruvaziyer yolcularından alınan belediye vergisi 8 eurodan 24 euroya çıkarılırken, ek ödemelerle birlikte toplam vergi miktarı 30 euroya ulaştı. Benzer şekilde otellerde konaklayan ziyaretçilerden alınan gecelik vergi miktarı da iki katına çıkarılarak kişi başı 10 ila 17 dolar seviyesine yükseltildi.

TURİST KISITLAMASININ ARKA PLANINDA HANGİ NEDENLER YATIYOR?

Yerel yönetimin turist sayısını sabitleme ve vergi oranlarını artırma kararının ardında kentte yaşanan sosyo-ekonomik gerekçeler yer alıyor. Şehirde fırlayan konut fiyatları, kapasitesini aşan toplu taşıma ağı ve tarihi kent merkezlerinde yerel halkın hareket alanının daralması, turizm politikalarında bu sert önlemlerin alınmasına yol açtı.