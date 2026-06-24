Yaz mevsiminin resmen başlamasıyla milyonlarca turist tatil planları yaparken, deniz suyunda yayılan bir bakteri türü Akdeniz plajlarında yayılıyor.

İspanya'da bazı plajların kapatılmasına neden olanı Vibrio bakterisi, Akdeniz genelinde alarma neden oldu.

Son yıllarda Avrupa genelinde artan deniz suyu sıcaklıkları ve yoğun turist akını, bakterinin ortaya çıkmasına sebep oldu.

Sahillere erişim kısıtlamalarını ve sağlık uyarıları, et yiyen bakterinin yayılmasıyla birlikte arttı.

Akdeniz için Birlik (Union for the Mediterranean) Projeleri, İklim Eylemi ve Enerji Dayanıklılığı Analisti Hatim Aznague, sıcaklar arttıkça bakterinin yayılacağını ifade etti.

ET YİYEN BAKTERİ NEDİR?

Halk arasında "et yiyen bakteri" olarak bilinen Vibrio, özellikle nehirlerin denizle buluştuğu tuzlu ve acı sularda doğal olarak yaşayan bir mikroorganizma.

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA), deniz ürünlerinde de bulunan bu bakterinin bazı türlerinin mide zehirlenmesiden, ölümcül enfeksiyonlara kadar ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarı yaptı.

Avrupa'da en sık görülen türler arasında Vibrio vulnificus, Vibrio parahaemolyticus ve bazı Vibrio cholerae varyantları yer alıyor.

Kurum, bu bakterilerin çiğ deniz ürünü tüketimi ya da sudaki açık yaralar yoluyla bulaşabileceğini, yüzerken göz ve kulaktan da girebileceğini ifade etti.

Gavi isimli kuruluşa göre, kolera bakterisinin yakın bir akrabası olan Vibrio, ağır vakalarda yaranın etrafındaki dokunun hızla erimesine neden olan "nekrotizan fasiit" hastalığını tetikleyebiliyor.

Kan dolaşımına karışarak kan zehirlenmesine yol açabilen bakteri nedeniyle bazı durumlarda hastaların uzuvlarının kesilmesi gerekebiliyor.

Avrupa Hastalık Önleme ve Control Merkezi (ECDC) ise özellikle haziran ayında Avrupa'da beklenen sıcak hava dalgaları sırasında ve sığ kıyı sularında enfeksiyon riskinin arttığını bildirdi.

Risk sadece sağlıkla sınırlı kalmayıp, bakterilerin deniz ekosisteminin dengesinin bozulduğu alanlarda çoğalmasıyla ekolojik bir tehdide de dönüşüyor.

SICAKLIKLAR ARTTIKÇA DURUM DAHA KÖTÜ OLACAK

Bilim insanları tarafından küresel ısınmadan en çok etkilenen bölgelerden biri olarak kabul edilen Akdeniz, bu biyolojik değişimin merkezinde yer alıyor.

Analist Hatim Aznague, Akdeniz'in iklim değişikliğinin kurbanı olmakla kalmadığını belirtti. Akdeniz'de yaşananlar, dünyanın her yerinde yaşanmaya aday.

Yükselen su sıcaklıkları, kirlilik ve kıyı bölgelerindeki düşük tuzluluk oranı, bakterilerin çoğalması için ideal koşulları oluşturuyor.

EFSA raporları da iklim değişikliği nedeniyle düşük tuzluluk oranına sahip sularda ve haliçlerde, deniz ürünlerindeki Vibrio sıklığının hem küresel ölçekte hem de Avrupa'da artacağını öngörüyor.

Bu durum, hem balıkçılık sektörünü hem de su taşımacılığını doğrudan etkiliyor.

EN ÇOK KİMLER ETKİLENDİ?

Vibrio bakterisinin yayılması, sağlık risklerinin yanı sıra ekonomik hasara da sebep oldu.

Kıyı şeridinin yerel ekonomilerin temel direği olduğunu belirten Aznague, sezon ortasında plajların kapatılmasının ya da sağlık uyarılarının verilmesinin Avrupa'nın en önemli ekonomik motorlarından biri olan deniz turizmini vurduğunu ifade etti.

Dünyanın en çok ziyaret edilen turizm bölgesi olan Akdeniz'de oteller, restoranlar ve yerel işletmeler kıyı şeridinin istikrarına bağımlı durumda.

EFSA, aşırı hava olaylarının riskli alanları artırdığını kaydederken, bazı bakteri türlerinde tespit edilen antimikrobiyal direnç tedaviyi daha da zorlaştırdı.

Akdeniz için bu problemin bir gelecek değil, bugünün sorunu olduğunu belirten uzmanlar, koordineli bir iş birliğinin şart olduğunun altını çizdi.

Aznague, mevcut durumu "Bakteriler sorunun kendisi değil, yalnızca elçisi. Asıl hikaye ısı ve kirlilikle dengesi bozulan bir denizdir" sözleriyle açıkladı.