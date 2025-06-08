Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Türkbükü mahallesinden 35 metrelik İngiltere bayraklı lüks yat ile eşi ve bir grup arkadaşları ile birlikte Ege’deki tatil cennetine giden 38 yaşındaki Türk iş insanı ile 42 yaşındaki eşi arasında dün gece tartışma çıktı. Tartışma sonrası darp edilen kadın eşinden şikayetçi oldu.

Darp edilen kadın yattan kaçarak Yunan polisine sığındı. Naxostimes.gr haber sitesinin okurlarına duyurduğu haberde Türk kadın polisler tarafından adadaki sağlık merkezine götürülerek tedavi altına alındı.

POLİS İŞ İNSANINI YATTAN ALDI

Mikonos Liman Başkanlığı ve polis yata baskın yaparak Türk iş insanını aile içi şiddete başvurmak ve limanda çevreyi rahatsız etmekten gözaltına aldı. Türk iş insanının ifadesinin devam ettiği pazartesi günü adadaki yerel mahkemeye çıkarılacağı belirtildi.