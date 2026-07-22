Yunanistan'da etkili olan sıcak hava dalgası ve kuraklık, Ege Denizi'ndeki popüler turizm merkezlerini vurdu. Astypalaia, Tinos, Alonissos, Leros, Patmos, Symi ve Karpathos adalarında su kaynaklarının tükenmesi üzerine resmi olarak olağanüstü hal kararı alındı.

Süreçten en ağır etkilenen yer olan Astypalaia adasında tarımsal su depoları tamamen kuruma noktasına geldi. Belediye Başkanı Nikos Komineas, adaya bir yılda yağan toplam yağmur derinliğinin yalnızca 2,5 santimetreye denk geldiğini açıkladı.

OTELLERDE HANGİ SU KISITLAMALARI UYGULANIYOR?

Su krizinin derinleşmesiyle birlikte adalardaki konaklama tesislerinde zorunlu tasarruf tedbirleri devreye sokuldu. Özellikle akşam saatlerinde su basıncının düşürüldüğü bölgede, sahil otelleri havuzları tatlı su yerine deniz suyuyla doldurmaya başladı.

Tesislerde günlük odalama temizlik hizmetlerinden feragat eden müşterilere 5 euro tutarında kuponlar tanımlanıyor. Yerel yönetimler de turizm tesislerine yönelik kritik olmayan su kullanımlarına geçici sınırlamalar getiriyor.

SEYAHAT SİGORTALARI SU KISITLAMASINI KAPSIYOR MU?

Seyahat uzmanı Nick Parkhouse, su kıtlığı gerekçesiyle tatilini iptal etmek isteyenlerin standart sigorta poliçelerinden yararlanamayacağını duyurdu. İptal sigortalarının yalnızca önceden öngörülemeyen resmi engel durumlarını kapsadığı vurgulandı.

Tüketicilerin seyahat etmeme yönündeki bireysel kararlarının teminat harici kaldığı belirtildi. Sigorta tazminatının geçerli olabilmesi için yetkili makamların bölgeye resmi seyahat uyarısı yayımlamış olması şartı aranıyor.

KURAKLIK RİSKİ 2049 YILINA KADAR SÜREBİLİR

Atina'da bulunan Demokritos Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan raporda, bölgedeki kuraklık krizinin 2049 yılına kadar şiddetlenerek devam edebileceği uyarısı yapıldı.