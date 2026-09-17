

İtalya'nın Puglia bölgesindeki Vieste, plajları, berrak suları ve tarihi dokusuyla her yıl çok sayıda turisti ağırlıyor. Turizmdeki hareketlilik, şehirde yaşayanlar için ciddi bir barınma sorununu da beraberinde getiriyor.

Yerel sakinler, uzun süreli kiralık konut bulmanın giderek zorlaştığını belirtiyor. Ev sahiplerinin, özellikle yaz aylarında daha yüksek gelir elde etmek amacıyla mülklerini turistlere kısa süreli kiralaması, konut piyasasındaki baskıyı artırıyor.

“ARTIK BURADA YAŞAMAK İMKÂNSIZ”

Vieste sakini Daniel, kentteki konut sıkıntısının sosyal bir krize dönüştüğünü ifade etti.

Daniel, “Tüm yıl boyunca kiraya verilecek konut bulmak imkânsız hale geldi. Şehrin konut stoğu tamamen kısa süreli turistik kiralık evler ve pansiyonlar tarafından tekelleştirildi” dedi.

Bir başka sakin ise “Artık burada yaşamak imkânsız, turistlere yer açmak için sakinler evlerinden çıkarılıyor” sözleriyle tepkisini dile getirdi.