Her gün yüzlerce tatilci, yürüyüşçü ve sörfçünün yoğun olarak kullandığı Salt Creek Point sahil yolunun tam üzerinde meydana gelen bu yarık, yaklaşan şiddetli fırtınalar öncesinde olası bir toprak kayması ve çökme endişesini zirveye taşıdı.

Kasım ayının ortalarında yerel video yapımcısı Craig Whetter tarafından kaydedilen görüntülerde, Salt Creek Plajı'na bakan uçurumdaki derin yarık net bir şekilde gözler önüne serildi.

Bölgedeki tehlikeye dikkat çeken Whetter, çatlağın insanların gün boyunca kullandığı oldukça popüler bir yürüyüş yolunun hemen üzerinde yer aldığını ve çok sayıda kişinin hayatını riske attığını vurguladı.

Point, Middles ve Gravels gibi ünlü sörf noktalarına ulaşım sağlayan patikanın üzerindeki bu yamaca sızacak yağmur sularının toprağı ağırlaştıracağı, dev dalgaların ise uçurumun tabanındaki kumu aşındırarak büyük bir çökmeye yol açabileceği belirtiliyor.

Yetkililer ise yarığın derinliğine dair teknik bir inceleme yapılıp yapılmadığı ya da yukarıdaki lüks otelin acil bir yapısal tehlike altında olup olmadığı konusunda henüz resmi bir doğrulama paylaşmadı.

110 METRE UZUNLUĞUNDA YARIK OLUŞTU

Bölgedeki kıyı erozyonu krizi son aylarda giderek derinleşirken, ekim ayında da yakınlardaki Crystal Cove Eyalet Parkı'nda Pasifik Kıyı Otoyolu'nun altında yaklaşık 110 metre uzunluğunda ve 60 santimetre genişliğinde dev bir yarık açılmıştı. Ulaşımın aksamasına ve 4 milyon dolarlık acil onarım projesinin başlatılmasına neden olan o olayda ekipler, aşağıdaki tarihi sahil evlerini koruyabilmek için bölgeye dev kum torbaları ve brandalar yığmıştı.

Öte yandan Ulusal Hava Servisi'nin cuma gününden itibaren bölgeyi etkisi altına alacak sağanak yağış ve şiddetli rüzgar uyarısı, kıyı şeridindeki tedirginliği daha da artırdı. Uzmanlar, 22-27 Kasım tarihleri arasında beklenen ve deniz suyunun olağan dışı seviyelere yükselmesine yol açan "Kral Gelgitleri" doğa olayının, halihazırda zayıflamış olan kıyı yamaçlarının altını daha da oyarak felakete davetiye çıkarabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.