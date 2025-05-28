Elazığspor ile Vanspor FK arasında oynanan 2'nci Lig yükselme play-off rövanş maçı yardımcı hakeme gelen yabancı madde sebebiyle durmuştu. Tatil edilen karşılaşma ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kararını verdi.
TFF Disiplin Kurulu bu olaylar sonrasında Elazığspor’un hükmen yenilgisine (3-0) karar verdi.
Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 2’nci yarısında, 56’ncı dakikada yardımcı hakem Murat Temel’in kafasına, tribünden atılan yabancı cisim isabet etmişti. Ardından Ümit Öztürk, yardımcı hakemler Murat Temel ve Kadir Beyaz ile birlikte soyunma odasına gitmişti. Bir süre sonra da futbolcular da soyunma odalarına geçmişti. Bu sırada tribünler boşaltılmıştı. Ardından maçın tatil edildiğini duyurulmuştu.