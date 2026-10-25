Turizm sektörünün 2027 yaz sezonu için devreye aldığı yüzde 50’ye varan erken rezervasyon indirimleri, tatil planı yapan vatandaşın bütçesini rahatlatmaya yetmedi.

Açıklanan yeni sezon tarifelerine göre, en mütevazı iki kişilik beş gecelik yarım pansiyon konaklama bile taban fiyat olarak 20 bin liradan başlarken, üst segment tesislerde maliyet 200 bin liralık sınırı aşıyor.

Kampanyalara rağmen özellikle yüksek sezonda katlanan rakamlar, erken rezervasyon döneminde dahi tatil yapmanın ekonomik bir yük haline geldiğini gözler önüne seriyor.

Kurban Bayramı ile eylül ayı arasındaki tatil takviminde iki kişilik beş gecelik konaklama maliyeti yarım pansiyon tesislerde 20 bin liradan başlarken, her şey dahil üst segment otellerde 200 bin lirayı aşabiliyor.

SEZON KURBAN BAYRAMI İLE BAŞLIYOR

16-19 Mayıs tarihlerine denk gelen Kurban Bayramı, 2027 tatil sezonunun açılışı olarak değerlendiriliyor. Bu tarihlerde iki yetişkinin beş gecelik konaklaması için en az 20 ila 30 bin lira bütçe ayrılması gerekiyor.

Aynı dönemde ekonomik her şey dahil tesisler 25 ila 45 bin lira, orta segment her şey dahil işletmeler 40 ila 80 bin lira, üst segment oteller ise 80 ila 180 bin lira aralığında ücretlendiriliyor. Ultra lüks otellerde ise tutar 400 ila 500 bin liraya ulaşıyor.

TEMMUZ VE AĞUSTOSTA EN YÜKSEK FİYAT SEVİYESİ

Yüksek sezon olarak kabul edilen temmuz ve ağustos aylarında konaklama maliyetleri artış gösteriyor. 15–20 Temmuz tarihleri baz alındığında iki kişilik beş gecelik konaklama ekonomik yarım pansiyonlarda 25 ila 35 bin lira, ekonomik her şey dahil tesislerde 35 ila 60 bin lira arasında değişiyor.

Orta segmentte 50 ila 100 bin lira, üst segmentte 100 bin liradan başlayıp 200 bin lirayı aşan tutarlar görülürken, ultra lüks kategoride 500 ila 600 bin liraya kadar çıkıyor.

Gurbetçi vatandaşların ve iç pazarın talebiyle en yoğun dönem olan 15-20 Ağustos tarihleri arasında ise ekonomik yarım pansiyonlar 28 ila 45 bin lira, ekonomik her şey dahil oteller 40 ila 70 bin lira seviyesinde bulunuyor.

Bu dönemde orta segment 70 ila 110 bin liraya, üst segment 250 bin liraya, ultra lüks oteller ise 700 ila 800 bin liraya kadar yükseliyor.

HAZİRAN VE EYLÜL AYLARINDA UYGUN BÜTÇELİ ALTERNATİFLER

Sabah gazetesinden Betül Alakent'in aktardığı bilgilere göre, okulların kapanma aşamasında olduğu haziran ayı ile açılış dönemine denk gelen eylül ayında daha uygun fiyat seçenekleri sunuluyor.

15-20 Haziran aralığında beş gecelik konaklama ekonomik yarım pansiyonlarda 15 ila 25 bin lira, ekonomik her şey dahil otellerde 25 ila 50 bin lira, orta segmentte 50 ila 75 bin lira ve üst segmentte 80 ila 180 bin lira bandında seyrediyor.

Benzer şekilde 15-20 Eylül döneminde ekonomik yarım pansiyonlar 15 ila 28 bin lira, ekonomik her şey dahil işletmeler 25 ila 45 bin lira, orta segment 40 ila 75 bin lira, üst segment ise 70 ila 170 bin lira arasında listeleniyor.

Her şey dahil konseptinin en yaygın uygulandığı bölge olan Antalya'da, özellikle Alanya ve Side farklı fiyat seviyelerini kıyaslamak isteyen tatilcilere alternatif oluşturuyor.