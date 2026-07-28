İddiaya göre olay, Bodrum’da bir eğlence mekanının çıkışında meydana geldi. Paraguaylı kadın turist, mekanın önünden ayrıldığı sırada bir kişinin kendisini zorla motosiklete bindirdiğini ve olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştığını söyledi.

Şüphelinin motosikleti hareket ettirmesinin ardından korkuya kapılan turist, bir fırsatını bularak motosikletten atladı. Asfalta düşen kadın turist yaralanırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı turist, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin kimliğini belirlemek ve yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.