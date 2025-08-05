Tatil yapmak için Bozcaada’ya giden bir grup vatandaş, internetten kiraladıkları evin boş arazi çıkmasıyla büyük bir şok yaşadı. Gönderilen konuma gittiklerinde karşılarında hiçbir yapı olmadığını gören tatilciler, dolandırıldıklarını anlayarak durumu sosyal medyada paylaştı.

BOŞ ARAZİYLE KARŞILAŞTILAR

İnternet üzerinden görüp beğendikleri evi günlük kiralık olarak ayarlayan tatilciler, rezervasyon sonrasında kendilerine gönderilen konuma doğru yola çıktı. Ancak Bozcaada’ya ulaştıklarında, belirtilen adreste herhangi bir bina bulunmadığını fark ettiler.

DOLANDIRICILARA BİR DAHA ULAŞAMADILAR

Kendilerini dolandıran kişiler ise telefonlara yanıt vermedi. Tatilciler yaşadıkları şoke edici olayı sosyal medyada paylaştı. Paylaşım çok sayıda yorum ve tepki aldı.