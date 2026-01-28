Türkiye’nin önde gelen çevrim içi seyahat platformlarından Tatilsepeti.com el değiştirdi. Tera Yatırım Holding bünyesinde faaliyet gösteren Tera Turizm ve Ticaret A.Ş., DLT Turizm ve Ticaret A.Ş.’nin sermayesinin yüzde 100’ünü devralarak Tatilsepeti.com’u tamamen bünyesine kattı.

17 KASIM'DA SÖZLEŞME İMZALANDI

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, satın alma sürecine ilişkin yönetim kurulu kararı 14 Ekim 2025 tarihinde alındı. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun onay verdiği işlem kapsamında, Tera Turizm ile satıcılar arasında 17 Kasım 2025’te Pay Alım Satım Sözleşmesi imzalandı.

Gerekli izin ve onayların tamamlanmasının ardından işlem, 27 Ocak 2026 itibarıyla resmen sonuçlandı. Satın alma peşin ödeme yöntemiyle gerçekleştirilirken, beher pay için 3,37 euro ödendi. Toplam işlem bedeli 70 milyon euro olarak açıklandı.

DLT Turizm ve Ticaret A.Ş.’nin sermayesi 20 milyon 745 bin TL seviyesinde bulunurken, şirketin tamamı bu işlemle birlikte dolaylı olarak Tera Yatırım Holding bünyesine geçmiş oldu. Tatilsepeti.com, seyahat acenteliği ve çevrim içi seyahat platformu alanında faaliyet gösteriyor.

Değerleme raporu DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanırken, şirkete 71,5 milyon euro ile 86,7 milyon euro arasında bir değer biçildi. Satın alma işleminin, değerleme aralığının altında bir bedelle tamamlandığı belirtildi.