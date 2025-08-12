Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Yahşi Mahallesi’nde bir tatil sitesindeki villadan silah sesini duyanlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ekibi ve itfaiye ekibi yönlendirildi.
İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ
Eve giren polisler salonda 32 yaşındaki Berk K ile 29 yaşındaki Ezgi E.’nin silahla vurulmuş cesedi ile karşılaştı..
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde iki kişinin yaşamını yitirdiği belirlenirken, site sakinlerini dehşete düşüren olay sonrasında etrafta geniş güvenlik önlemi alındı.
İlk belirlemelere göre, erkeğin önce sevgilisini başından vurduğu, ardından kendi yaşamına son verdiği tespit edildi. İki kişinin cenazelerinin otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderileceği belirtildi.