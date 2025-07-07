Fransa'da yaşanan olay hem şaşkınlık hem de tebessüm yarattı... Yaz tatili için eşi ve kızıyla yola çıkan bir adam, gece saatlerinde otoyol üzerindeki Pamproux dinleme tesislerinde verdikleri molanın ardından yola devam etti. Ancak bu sırada 62 yaşındaki kadının araçta olmadığını fark etmedi... Daha şaşırtıcı olan ise bu durumun tam 300 kilometre sonra, yani yaklaşık İstanbul-Çanakkale arası kadar bir mesafenin ardından fark edilmesi oldu...

EŞİNİN YOKLUĞUNU SABAH FARK ETTİ

Artı33'te yer alan habere göre araçta bulunan 22 yaşındaki kızı, uykuda olduğu için annesinin eksikliğini fark edemedi. Baba ise sadece kızını yanına alarak eşinin hala araçta olduğunu düşündü. Sabah saatlerinde eşinin olmadığını anlayan adam, panik içinde jandarmayı arayarak yardım istedi.

KADIN SABAHA KADAR TEK BAŞINA BEKLEDİ

Eşinin unuttuğu kadın ise sabah saat 4'ten itibaren Pamproux dinlenme tesisinde tek başına beklemek zorunda kaldı. Jandarma ekipleri, güvenlik kameraları ve telefon sinyallerini kullanarak kadının yerini tespit etti. Neyse ki kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Yetkililer olayın kasıtlı olmadığını değerlendirseler de "aile bireyini tehlikeye atma" ya da "ihmali terk" gibi olasılıkları göz önünde bulundurarak inceleme başlattı. Unutkan koca, 300 kilometrelik yolu geri giderek eşini almak zorunda kaldı...

Fransız jandarması olayın ardından bu tür uzun yolculuklarda yorgunluk ve dalgınlığın ciddi sonuçlara yol açabileceğini vurgulayarak sürücüleri mola sonrası araçtaki herkesin varlığını kontrol etmeleri konusunda uyardı. Kadının saatlerce bir dinlenme tesisinde yalnız başına beklemiş olması ise sosyal medyada da gündem oldu.