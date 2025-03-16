Ramazan Bayramı'nın bu yıl turizm sektöründe durağan olarak değerlendirilen nisan ayına denk gelmesi, iç turizm hareketliliği açısından avantaj oluşturdu. Bu yıl 28 Mart- 1 Nisan tarihlerindeki Ramazan Bayramı'nda vatandaşların tatilini yurt içinde geçirmesi öngörülüyor. Bu senenin önümüzdeki birkaç yılın son sezon Ramazan Bayramı olacağını söyleyen TÜRSAB İzmir BTK Başkanı Kıvanç Meriç, "Çünkü bu yıldan sonra Ramazan Bayramı kışa denk gelecek. Bu bayramda iç pazara geçen seneye göre yüzde 10'un üzerinde talep var. Böyle giderse güzel bir sezon geçireceğiz" diye konuştu.

Bayramda Ege Bölgesi'ne de ciddi bir talep olduğunu dile getiren Meriç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son yıllarda Ege Bölgesi'nin butik otel tarzında daha niş ürünlerle müşterilerine verdiği olanaklar ön planda. Bayram döneminde Antalya, Bodrum, Çeşme, Marmaris'te artış var. Marmaris otelleri bu sene erken açılacak. Genelde sahil bölgelerinde bir artış görüyoruz. Erken rezervasyonun da etkisi var. Erken rezervasyonlar da bu sene güzel talep gördü. Sezon içinde de bunun yayılacağını görüyoruz ve artışların devam edeceğine inanıyoruz"

'ADALARA TALEP BİRAZ DAHA DÜŞÜK'

Bayramda yurt dışına olan talebin iç talep kadar yüksek olmadığını vurgulayan Kıvanç Meriç, “Bayramda iç pazar daha aktif. Özellikle iç pazardaki oteller daha fazla talep görüyor. Bu sene Türkiye'de sezon bayramla birlikte açılıyor. Bu dönemde vatandaş daha fazla para harcamak istemediği için Türkiye'de kalmak istiyor. Sezon olarak da Yunan adalarının çok bayrama hazır olacağını sanmıyorum. Orada sezon nisan sonundan itibaren başlıyor. Birçok otel, kafeterya, restoranı açık olmayacağı için adalara talep biraz daha düşük" dedi.

'60 MİLYONDAN FAZLA TURİSTİ TÜRKİYE'YE GETİRME KAPASİTESİNE SAHİBİZ'

Türkiye'de turizm sezonunun 7 aya sıkıştığını ifade eden Meriç, "Bu 7 aylık sezon Ege Bölgesi'nde 3,5- 4 aya sıkışıyor. Ramazan Bayramı ile birlikte bunu biraz daha genişleteceğimize inanıyoruz. Türkiye coğrafyasıyla, altyapısıyla 12 ay boyunca çok güzel hizmet verebilecek bir ülke. Ama şu ana kadar 12 ayı değerlendirebilecek bir noktaya gelemedik. Bu sene bunu biraz daha genişletme şansımız görünüyor. Yurt dışındaki fuarda gördüğümüz tepkiler de pozitif. Umarız bunu da yansıtırız. Biz yeter ki verdiğiniz kalitenin fiyatını da düzgün bir şekilde verecek noktaya gelelim. 60 milyon turist bizim için az, çok daha fazla turisti Türkiye'ye getirme kapasitesine sahibiz" diye konuştu.