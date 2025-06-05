Kurban Bayramının gelmesiyle İstanbul ve çevre illerden Ege ve Akdeniz'e doğru giden tatilciler trafik yoğunluğunu artırdı. Bayramı İstanbul dışında geçirmek isteyenler sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'na geldi. Havalimanı girişi ve terminal önünde yoğunluklar oluştu.

SABİHA GÖKÇEN'DE YOĞUNLUK ÖNLEMİ

Kurban Bayramı'nda iç ve dış hat noktalarına seyahat etmek isteyen yolcular, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da yoğunluğa neden oldu.

Sabiha Gökçen Havalimanı yönetimi, bayram yoğunluğunda yolcuların seyahatlerini sorunsuz şekilde gerçekleştirebilmeleri amacıyla bazı önlemler aldı.

Bu doğrultuda operasyon, güvenlik ve temizlik için yapılan ek planlamalarla personel sayısı artırıldı. Yaklaşık 20 saniyelik işlemle hızlı ve kolay geçiş sağlayan E-pasaport banko sayısı giden katında 15, gelen katında 19 olmak üzere 34'e çıkarıldı.

İSTANBUL İZMİR OTOYOLU VE OSMANGAZİ'DE HAREKETLİLİK

İstanbul ve çevre illerden Ege ve Akdeniz bölgelerine hareket eden tatilciler nedeniyle Osmangazi Köprüsü ve otoyolda yoğunluk arttı. Tatilciler, zaman zaman Osmangazi Köprüsü Hersek Gişelerinde akıcı yoğunluk oluşturuyor.