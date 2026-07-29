Barselona'yı ziyaret etmeyi planlayan turistleri yakından ilgilendiren bir uygulama bulunuyor. Kentte plaj, yüzme havuzu ve sahil şeridi dışında kalan kamusal alanlarda yalnızca mayo ile dolaşan kişiler para cezasıyla karşı karşıya kalabiliyor. Uygulanan ceza tutarı ise 140 ila 340 dolar arasında değişiyor.

Şehirde yürürlükte olan düzenlemelere göre, plaj ve havuz çevresi ile sahile doğrudan bağlantılı caddeler dışında, sokaklarda sadece mayo ile ya da üst bedeni örten bir kıyafet olmadan dolaşmak yasak. Bu alanlar kuralın istisnası olarak değerlendiriliyor.

Bununla birlikte spor yapan veya egzersiz sırasında bulunan kişilerin üstsüz olması ise yasak kapsamında yer almıyor.

Yetkililer, ceza uygulamadan önce kuralı ihlal eden kişiyi uyarıyor. Uyarıya rağmen uygun kıyafet giymemekte ısrar edenler hakkında ise idari işlem başlatılarak para cezası kesilebiliyor.

Uzmanlar, turistlerin plajdan ayrılmadan önce tişört, şort, etek veya elbise gibi günlük kıyafetlerini giymelerini öneriyor. Böylece hem yerel kurallara uyuluyor hem de olası para cezalarının önüne geçiliyor.