Tokyo'ya yaklaşık bir saat uzaklıktaki Nagaizumi kasabasında yer alan bu mikro park; birkaç dekoratif taş, bir tutam çimen, tek kişilik bir bank ve bir giriş kapısı bulunan kare şeklinde bir tuğla zemin üzerine kurulu. Alanı yaklaşık 2.5 metrekare olan park, Guinness yetkilileri tarafından tüm kriterleri karşıladığı gerekçesiyle resmi olarak dünyanın en küçük parkı ilan edildi.

REKOR KIRMA FİKRİ TATİLDE AKILLARINA GELMİŞ

Nagaizumi Belediyesi İnşaat Yönetimi Bölümü lideri Shuji Koyama, rekor kırma fikrinin bir belediye çalışanının ABD tatili sırasında geldiğini belirtti: "Bir çalışanımız tatildeyken önceki rekor sahibi olan parkı gördü ve biz de daha küçüğünü yapmaya karar verdik."

1988 yılında oluşturulan bu minik park; kasaba sakinleri için dinlenme alanı olarak kullanılıyordu. Ancak Guinness'e başvurma fikri, ABD gezisinin ardından ortaya çıktı. Yetkililer, Guinness yetkililerini ikna etmek için bir ölçün uzmanı getirerek parka resmi ölçüm yaptırdı.

Koyama, parkın Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesiyle birlikte bölgeye olan ilgiyi artırmayı hedeflediklerini belirtti: "Parkı toplulukla birlikte korumaya devam etmek istiyoruz. Ayrıca sosyal medyada daha fazla dikkat çekebilecek bir çevre düzenlemesi yaparak kasabamıza daha fazla ziyaretçi çekmeyi amaçlıyoruz."