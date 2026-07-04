İngiltere'de yaşayan Phoenix McPike'ın Yunanistan tatili, ikinci gün fark ettiği küçük bir şişlik nedeniyle beklenmedik şekilde sona erdi. Başlangıçta yorgunluk ya da güneş yanığına bağlı olduğunu düşündüğü belirti, kısa süre içerisinde yüzüne yayılan ciddi bir enfeksiyona dönüştü.

Tatilinin ikinci gününde sol gözünün altında oluşan şişliği önemsemeyen McPike, ertesi sabah uyandığında gözünün büyük ölçüde kapandığını ve yüzünde kızarıklıklar oluştuğunu fark etti. Durumun kötüleşmesi üzerine otel çalışanlarının yönlendirmesiyle önce eczaneye, ardından hastaneye başvurdu.

İLKTEN SİVRİSİNEK ISIRIĞI ZANNETİ

İlk değerlendirmelerde doktorlar, rahatsızlığın sivrisinek ısırığına bağlı gelişen bir reaksiyon veya alerji olabileceğini değerlendirdi. Ancak uygulanan tedavilere rağmen enfeksiyon ilerlemeye devam etti.

Yapılan tetkiklerde enfeksiyonun yanağa, çeneye, kulağa, göğüs bölgesine, dudağa, sinüslere ve lenf düğümlerine kadar yayıldığı tespit edildi. Doktorlar, sağlık durumunun risk oluşturması nedeniyle McPike'a uçuş izni vermedi ve genç kadın yaklaşık dokuz gün boyunca Yunanistan'da hastanede tedavi altında kaldı.

Enfeksiyonun kesin nedeni belirlenemezken, sosyal medyada bazı kullanıcılar rahatsızlığın takma kirpiklerden kaynaklanmış olabileceğini öne sürdü. Ancak McPike, kirpiklerini çıkarmasına rağmen enfeksiyonun ilerlemeyi sürdürdüğünü ve doktorların da bu ihtimali doğrulamadığını söyledi.

Yoğun tedavi sürecinin ardından sağlık durumu düzelen McPike, ülkesine dönebildi. Yaşadığı olayın Yunanistan ile bağlantılı olmadığını vurgulayan genç kadın, "Bu herkesin, her yerde başına gelebilecek talihsiz bir olaydı" ifadelerini kullandı.