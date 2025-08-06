Çeşme Tatilinde Dengesini Kaybetti

Edinilen bilgilere göre, İzmir’in Çeşme ilçesinde tatiline devam eden Selami Şahin, dengesini kaybederek yere düştü ve sağ kolunu incitti. Kazanın ardından acil olarak hastaneye kaldırılan sanatçıya ilk müdahale yapıldı.

Röntgen Sonucu Rahatlattı: Kırık veya Çıkık Yok

Hastanede çekilen röntgen sonrası, Selami Şahin’in kolunda ciddi bir kırık ya da çıkık bulunmadığı belirtildi. Doktorlar, sanatçının genel sağlık durumunun iyi olduğunu ve yalnızca bir süre dinlenmesinin yeterli olacağını ifade etti.

Sanat Camiası ve Hayranları Endişelendi

Haberin yayılmasıyla birlikte hem sanat dünyasında hem de hayranları arasında kısa süreli bir endişe yaşandı. Ancak sağlık durumunun iyi olduğunun duyurulması, sevenlerine büyük bir rahatlama sağladı.