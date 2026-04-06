Adana’da eczacılık yapan Süleyman Kapukaya, yıllardır aklında üretim hayali taşıyordu. Bu hayali gerçeğe dönüştüren ise 2018 yılında çıktığı Antalya Alanya tatili oldu. Tatilde denediği 'pelmeni' adındaki mantı o kadar hoşuna gitti ki, dönüşte hemen mantıyı araştırmaya başladı. Kısa sürede üretim sürecini inceledi, kendi sermayesiyle şirket kurdu ve Adana Sarıçam’da bir imalathane açtı.

Başlangıçta sadece 4 kadın çalışanla günlük 200 kilogram üretimle yola çıkan Kapukaya, kısa sürede büyümeyi başardı. 2019’da ürünlerini zincir marketlere göndermeye başladı ve talep hızla arttı. Özellikle 2024 yılında Dünya Bankası, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çukurova Kalkınma Ajansı’nın Sosyal Girişimcilik Projesi’nden aldığı destekle yeni makineler aldı. Böylece üretim kapasitesi günlük 4,5 tona ulaştı ve çalışan sayısı yaklaşık 100’e çıktı.

LEZZETİN SIRRI: KADIN EMEĞİ

Süleyman Kapukaya, üretimin tamamen otomasyona bırakılmasını istemiyor. Ona göre pelmeni'nin asıl lezzeti ve tercih edilme nedeni, kadınların el emeği. Bu yüzden tam otomasyondan özellikle uzak durduklarını belirtiyor. Kadın istihdamına büyük önem veren Kapukaya, çalışanlarının çoğunu bölge kadınlarından seçiyor. Evlerine yakın bir ortamda çalışmaları sayesinde hem aile bütçelerine katkı sağlıyorlar hem de severek iş yapıyorlar. Örneğin 37 yaşındaki üç çocuk annesi Şengül Kolay, 5 yıldır burada çalışıyor ve işini büyük bir keyifle yaptığını söylüyor.

ECZACILIK DİSİPLİNİ ETKİLİ OLDU

Eczacı kökenli olması, Kapukaya’ya hijyen ve kalite kontrol konusunda büyük avantaj sağlıyor. İki mesleği bir arada yürüten girişimci, eczaneyi de bırakmadan bu üretimi yönetiyor. Hedefi ise hem üretim kapasitesini hem de kadın istihdamını daha da artırmak.