Ev güvenliği uzmanı Carlos Dhunay, “Birçok kişi valizine adresini yazarak eşyalarının kaybolmamasını amaçlıyor ama aslında hırsızlara ‘evde kimse yok, buyurun’ demiş oluyor” diyerek tatilde güvenliği tehlikeye atan bu alışkanlığa dikkat çekti.

VALİZ ETİKETLERİNE DİKKAT

Birçok yolcu, valizleri kaybolduğunda geri getirilebilmesi için tam adreslerini etiketlere yazıyor. Ancak uzmanlar, bu durumun hırsızlara evin boş olduğunu haber verebileceğini söylüyor. Carlos, ev adresi yerine cep telefonu numarası, e-posta adresi ya da iş adresi yazılmasını öneriyor.

"Bu şekilde hava yolu çalışanları sizinle iletişime geçebilir ancak evinizin boş olduğunu ilan etmemiş olursunuz" diyen Carlos, tatildeyken alınmayan basit önlemlerin hırsızlar için fırsat oluşturduğunu ifade ediyor.

EVDE IŞIKLARI SÜREKLİ AÇIK BIRAKMAYIN

Bir diğer sık yapılan hata ise evde ışıkların sürekli açık bırakılması. Carlos, bunun insanlara evin boş olduğuna dair ipucu verebileceğini, bunun yerine akıllı ışıklar ya da zamanlayıcılarla normal yaşam düzeni izlenimi verilmesinin daha güvenli olacağını belirtiyor. Hareket sensörlü ışıklar ve dış mekan güvenlik aydınlatmaları da caydırıcı etki sağlayabilir.

Uzman, tatildeyken düzenli teslimatların iptal edilmesi ve komşulardan paketlere göz kulak olmalarının istenmesinin önemine dikkat çekiyor. Ayrıca tatildeyken sosyal medyada sürekli paylaşımlar yapılmasının risk oluşturduğunu, eve dönene kadar paylaşım yapmamanın daha güvenli olduğunu vurguluyor.

Carlos, tatil tarihleri ve süresi hakkında halka açık yerlerde konuşulmaması gerektiğini, iş yerinde “ofis dışı” mesajı kullanılacaksa evin boş olduğunun belirtilmemesi gerektiğini de ekliyor.

SOSYAL MEDYA FOTOĞRAFLARI DA ETKEN

Go Compare tarafından yapılan bir araştırmaya göre, tatilcilerin yüzde 36’sı tatildeyken sosyal medyada fotoğraf paylaşıyor ve bu durum hırsızlara fırsat yaratabiliyor. Şirket, özellikle sosyal profilleri tam anlamıyla gizli olmayan kişilerin bu paylaşımlar yüzünden risk altında olduğunu belirtiyor.

Sigorta şirketi, sosyal medyada yapılan tatil paylaşımlarının sigorta süreçlerinde sorun yaratabileceğini, sigortalı kişilerin eşyalarını koruma yükümlülüğü olduğunu ve boş evin ilan edilmesinin bu yükümlülüğe aykırı sayılabileceğini ifade ediyor. Go Compare, tatilcilerin sosyal medya paylaşımlarını eve döndükten sonra yapmalarının daha güvenli olacağını vurguluyor.