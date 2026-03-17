Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (BDDK) tarafından kredi kartı limitlerinin düşürülmesi yönünde alınan kararın ardından, turizm sektöründe iç pazarı destekleyecek alternatif çözümler gündeme geldi. Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği Başkanı Zafer Süral, yapılan çalışmalar kapsamında bankalarla yeni finansman modelleri üzerinde uzlaşı sağlandığını açıkladı. Süral, tatil harcamalarının enflasyona doğrudan bir etkisi olmadığını da belirtti.

BANKALARLA TEMASA GEÇİLDİ

BDDK’nın enflasyonla mücadele kapsamında kredi kartı limitlerini düşürme kararının sektörde bazı riskler doğurabileceğini belirten Süral, bu süreci fırsata çevirmek için bankalarla temas kurduklarını aktardı.

TATİLE ÖZEL FAİZSİZ KREDİ SEÇENEĞİ YOLDA

Bankalarla tatile özel faizsiz kredi üzerinde çalışmaları tamamladıklarını anlatan Zafer Süral, şunları söyledi:

Turizm yerli ve milli bir sektör. Turizmde harcanan paranın yüzde 97'si ülkemizde kalıyor. Bu sebeple, 'Turizm harcamaları enflasyonu şişirir veya dövizi artırır' diyemem. Şu anda kredi kartı limitleri kontrollü azaltılıyor. İnsanlarımızın tatil yapmalarını sağlamak için MASTOB olarak tüm gücümüzle çalışıyoruz. Bankalarla bu konuda görüşmeler yaptık. Bu görüşmeler sonucunda çeşitli ürünlerle insanların kredi kartı limitlerine takılmadan tatil yapmalarına imkan sağlamak için uğraştık. Bu konuyla ilgili güzel haberlerimiz var. Artık tatil yapmak isteyen vatandaşlarımız kredi kartı limitinden bağımsız ekstra kredi kullanıp tatillerini yapabilecek."