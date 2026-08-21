Sabah'tan Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre; Arnavutluk'ta çıkan 'laf atma' kavgasında Portekizli bir turist öldürüldü. Turistin katili olan İngiliz Bar çalışanı cinayetin ardından kaçtı. Cinayet zanlısının yakalanması için alarma geçen Arnavutluk polisi Adana'dan Arnavutluk'a gelen Ezgi Parlak'ın arabasını otobanda durdurdu. İngiliz katil Ezi Parlak'ın arabasının bagajından çıktı.

BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Çok sayıda bıçak darbesiyle can veren Mendes'in katilini bulmak için operasyon başlatan emniyet güçleri, cinayete müdahalede yetersiz kalan iki emniyet mensubunun da aralarında yer aldığı 45 kişiyi gözaltına aldı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, görgü tanıklarının ifadeleri ve bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyerek saldırganın Arnavutluk'ta bir barda çalışan 29 yaşındaki İngiliz vatandaşı Sokrat Vata olduğunu kesinleştirdi.

KATİL ZANLISI ARAÇ BAGAJINDAN ÇIKTI

İngiltere'de uyuşturucu ticareti dahil pek çok suçtan kaydı bulunan ve gece mekanlarında korumalık yapan Vata'yı yakalamak üzere güvenlik güçleri geniş çaplı bir çalışma başlattı. Zanlının bir araçla Tiran istikametinde ilerlediği ihbarını alan polis ekipleri, söz konusu otomobili otoyolda önünü keserek durdurdu.

DİREKSİYONDA EZGİ VARDI

Arnavutluk'a henüz beş gün önce geldiği saptanan 31 yaşındaki Ezgi Parlak ile korsan taksicilik yaptığı belirtilen Türk vatandaşı Nuh Mahmutoğlu (38) araçtan indirildi.

Otomobilin bagaj bölümünde yapılan aramalarda ise valizlerin arkasına saklanmış halde duran katil zanlısı Sokrat Vata ele geçirildi.

ADANA'DAN TATİLE GELMİŞ

Adana'da uluslararası bir firmada denetim görevlisi olarak çalışan Ezgi Parlak'ın ailesi ise "5 günlük bir tatil için Ksamil'e gitmişti. Suçsuz olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullanarak yakınlarının masum olduğunu vurguladı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Sorgusunda gece kulübündeki arbedede bir kişiyi bıçakladığını kabul eden Sokrat Vata’ya karşılık Ezgi Parlak olayla bir bağlantısının bulunmadığını savundu. Parlak, Tiran’a ulaşmak için korsan taksici Nuh Mahmutoğlu ile anlaştığını, bagajda birinin gizlendiğinden tamamen habersiz olduğunu belirtti.

Yargı süreci sonucunda, cinayeti işleyen Sokrat Vata asli faillikten; Nuh Mahmutoğlu ile Ezgi Parlak faile yardım ve yataklık etmekten; 2 polis memuru görevi kötüye kullanıp suçluyu kayırmaktan; 6 kişi ise cinayete iştirakten tutuklanarak cezaevine konuldu.