Sri Lankalı 50 yaşındaki Ruchira Ranasingha, kısa süreliğine tatil yapmak için gittiği Cook Adaları'nda 3 yıldır mahsur yaşıyor. Ülkesine dönmek isteyen kadın, Yeni Zelanda ve Avustralya'dan transit vize alamadığı için adadan ayrılamıyor. Kasım ayında yapılacak oğlunun düğününe yetişmek ve hasta annesini görebilmek için her yolu deniyor. Hatta uçağa kelepçeli, ağzı bağlı ve elleri ayakları sarılı şekilde binmeyi bile teklif etti, ancak bu önerisi de kabul edilmedi.

Borçları yüzünden ülkesini terk etti

Ruchira Ranasingha, 2018 yılında Sri Lanka'dan ayrıldı. Eşinin de neden olduğu borçlar nedeniyle tişört ürettiği küçük işletmesini kapatmak zorunda kaldı. Yeni bir hayat kurmak isteyen kadın, önce Hong Kong'a gitti. Burada yaşlı bakıcısı olarak çalıştı.

2022 yılında ise Yeni Zelanda'ya geçti ve sığınma başvurusunda bulundu. Başvurusu sonuçlanana kadar çalışma vizesi alamıyordu. Göçmenlik danışmanı, kendisine yurt dışından çalışma vizesine başvurmasını önerdi.

Bunun üzerine Ruchira, kısa süreliğine Cook Adaları'na gitmeye karar verdi. Buradan Yeni Zelanda vizesi için başvuru yaptı, ancak başvurusu reddedildi. Üstelik Yeni Zelanda'dan ayrılarak ülkedeki kalış koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle bir daha vize alamayacağı bildirildi.

Cennet adada yaşam mücadelesi veriyor

Ruchira, Cook Adaları'nda kalacak yer bulmakta zorlanınca bir otelin desteğiyle personel lojmanında ücretsiz yaşamaya başladı. Ada sakinleri de ona yiyecek ve giyecek yardımında bulundu. Otelin yöneticilerinden biri kendisine dikiş makinesi hediye etti. Böylece küçük işler yaparak para kazanmaya başladı.

Tüm bu yardımlara rağmen kadın, adada kendisini bir çıkmazın içinde hissediyor. Cook Adaları'ndan Yeni Zelanda, Avustralya, Tahiti veya Hawaii'ye uçabiliyor. Fakat bu güzergâhlarda karşılaştığı vize engelleri ülkesine dönmesini imkânsız hale getiriyor.

Ruchira, Yeni Zelanda'dan üç, Avustralya'dan ise dört kez transit vize istedi. Tüm başvuruları reddedildi. Avustralya makamları, kadının ülkeye giriş yaptıktan sonra ayrılacağına ikna olmadıklarını belirtti.

Tahiti ve Hawaii üzerinden yapılabilecek yolculuklarda da başka bir engel bulunuyor. Bu güzergâhları kullanabilmesi için biyometrik verilerinin alınması gerekiyor. Bunun için Yeni Zelanda'ya şahsen gitmesi şart. Ancak vize alamadığı için ülkeye giriş yapamıyor.

Yaşadığı belirsizlik ve stresin sağlığını da etkilediğini söyleyen Ruchira, başına kötü bir şey gelmesinden korktuğunu dile getirdi.

Göçmenlik danışmanının verdiği tavsiye tartışma yarattı

Auckland'da çalışan göçmenlik hukuku uzmanı Alastair McClymont, kadına verilen tavsiyenin son derece yanlış olduğunu söyledi. Uzman, bu yönlendirmenin gerçek bir göçmenlik avukatından gelmiş olamayacağını değerlendirdi.

Ruchira ise danışmanlık şirketine binlerce Yeni Zelanda doları ödediğini belirtti. BBC, olayla ilgili haberini yayımlamadan önce kadının şirketle yaptığı yazışmaları da inceledi. Şirketin yöneticisi ise yöneltilen soruları yanıtsız bıraktı.

Yeni Zelanda Göçmenlik Dairesi, kadının yaptığı çok sayıda transit vize başvurusunun tamamının reddedildiğini doğruladı. Yetkililer, Ruchira'nın Yeni Zelanda'ya yalnızca aktarma yapmak amacıyla geleceğinden emin olmadıklarını savundu.

Kadının kelepçeli ve polis eskortuyla uçmayı teklif etmesine rağmen neden vize verilmediği de soruldu. Göçmenlik Bakanlığı yetkilileri, bu tür güvenlik önlemlerinin kişinin ülkeye girerek sığınma başvurusunda bulunmasını engellemediğini açıkladı.

Ailesi ülkesine dönebilmesi için yardım bekliyor

Ruchira'nın ailesi, onun Sri Lanka'ya dönebilmesi için ülke yönetiminden yardım istedi. Kardeşi, bugüne kadar mümkün olan bütün yolları denediklerini ancak sonuç alamadıklarını söyledi.

Sri Lanka Dışişleri Bakanlığı ise kadının ülkesine dönüşünü kolaylaştırmak için gerekli adımların atıldığını BBC'ye bildirdi.

Sri Lanka'nın Wellington Büyükelçiliği ile Yeni Zelanda makamlarının da Ruchira'nın ülkesine dönebilmesi için iş birliği yapması bekleniyor. Kardeşi, kız kardeşinin psikolojik durumunun da iyi olmadığını belirtti.

Avustralya İçişleri Bakanlığı ise konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.