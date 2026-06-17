Fas’ta ülkeyi eleştiren bir video paylaşan Fransız-Cezayirli influencer Yass Naoubel, Marakeş havaalanında Fransa’ya uçmak üzereyken gözaltına alındı.

Express’in haberine göre olay 13 Haziran’da yaşandı. 20.000 takipçili TikTok kullanıcısı, turist olarak bulunduğu Fas’ta trafik düzenine dair çektiği videoda şu ifadeleri kullandı: "İnsanların böyle araba kullandığını hiç görmedim. Son derece tehlikeli; kask takmayan, içinde çocuk bulunan arabalar ve motosikletler aniden yön değiştiriyor,"

Ayrıca Fas’ı, ilişkileri gergin olan komşu Cezayir ile karşılaştırarak, "orada durum buradaki kadar kötü değil" dedi.

'İFTİRA' SUÇLAMASIYLA GÖZALTINA ALINDI

Videonun sosyal medyada yayılmasının ardından içerik silinse de yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı. Fas makamları, paylaşımın “Fas vatandaşlarına iftira niteliğinde” olduğunu ve güvenlik güçlerine hakaret içerdiğini belirtti.

Blog yazarının “vatandaşlara hakaret içeren dijital içerik yaymak” ve “bir kamu kurumunun yetkisini zayıflatmak” suçlamalarıyla gözaltında tutulduğu, henüz resmi bir mahkeme tarihinin açıklanmadığı bildirildi.