Artı49'un farklı kaynaklardan derlediği habere göre Norveç'teki Austvågøya bulunan 350 kişilik Laukvik köyü, 4 Temmuz'dan bu yana farklı noktalarda meydana gelen en az üç büyük yangınla mücadele ediyor. İddialara göre yangınların ilki, bir balık fabrikasında çıktı. Alevlerin sardığı tesisin bazı bölümleri kül olurken, yaklaşık 12 ton morina balığı da yandı...

Aynı hafta içerisinde bir mezarlık şapeli de alev aldı. Birkaç gün sonra ise kuzey ışıkları gözlem merkezine ait bir odun deposu kül oldu. Yangınlar zinciri köy halkında ciddi şüpheleri de beraberinde getirdi.

DAKİKALAR İÇİNDE TOPLANIP YAKALADILAR

İki Alman erkek, sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar sayesinde 13 Temmuz günü ormanlık bir alanda duman çıkarırken yakalandı. Yerel halk, kısa sürede organize olarak olay yerine ulaştı. Tanık ifadelerine göre yalnızca dört dakika içinde 30'dan fazla kişi yangına müdahale etmek ve şüphelileri durdurmak için olay yerine geldi.

Şüphelilerin, yakalandıklarında "balık tutmaya çalıştıklarını" söyledikleri belirtildi. Ancak polis, şüphelilerin bulunduğu alanda yeni bir yangın girişimi izlerine ulaştı.

POLİSTEN HALKA ÖVGÜ YAĞDI

Polis, yangınlarla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğünü, iki Alman turistin gözaltına alındığını ve yerel halkın dikkatli davranışlarının olayın çözülmesine katkı sağladığını vurguladı. Alman Bild gazetesine göre yetkililer, "Halkın gözlerine ve kulaklarına güveniyoruz" diyerek vatandaşların cesaretini övdü.

Norveç'in VG gazetesine göre ise gözaltına alınan turistler şu an için her türlü suçlamayı reddediyor. Ancak adları açıklanmayan Almanların, 2023 yılında Norveç'te meydana gelen başka yangınlarla da bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor.