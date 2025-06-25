Küresel piyasalarda hareketlilik devam ediyor. Orta Doğu'da jeopolitik gerilimin azalması varlık fiyatlamaları üzerinde etkili olurken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın para politikasındaki gevşemeye yönelik açıklamaları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Fed Başkanı Powell, dün ABD Temsilciler Meclisinin Finansal Hizmetler Komitesi'nde yaptığı konuşmada, enflasyonun bekledikleri kadar güçlü gelmediğini ifade ederek, bu durumun devam etmesi halinde faiz indirimine daha erken gidilmesinin gerekeceğini söyledi.

Dünya genelinde enflasyon ve büyüme gibi temel makroekonomik göstergelere ilişkin soru işaretleri devam ederken, İsrail-İran çatışmasında ateşkesin sağlanması jeopolitik risklerin yatışmasını sağladı.

Yaşanan gelişmelerin etkisiyle, döviz kurlarında yükselişler dur durak bilmiyor. Dünü 45,88 lira ile 46,16 aralığında geçiren Euro/TL günü 45,93 seviyesinde tamamladı. Yeni günde Euro/TL 43,22 seviyesini görerek yeni bir rekora imza attı. Öğlen seansında ise 14.23'te 46,16 seviyesinde yukarı yönlü hareketleniyor.

DOLAR/TL'DE SON DURUM

Döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareketlilik yeni günde de devam ediyor. Dünü 59,51 lira ile 39,76 lira aralığında geçiren dolar/TL kuru, günü 39,53 seviyesinde tamamladı. Yeni günde ise öğlen seansında 14.23'te 39,73 seviyesinde bulunuyor.

TATİLCİLERİ ÜZDÜ

Tatilciler, Türkiye'deki yüksek maliyetlerden dolayı, Yunan adalarını tercih etmeye başlamıştı. Ama artık Yunanistan da hayal oldu. Döviz kurlarındaki yükseklik vatandaşın yaşam standartlarını etkiledi. 1 Euro'nun 46,22 lirayı aşması tatil planlarını alt üst etti.

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