Bayram namazı sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ahmet Tatlıses, düştüğü notla dikkat çeken göndermelerde bulundu. Kısa sürede gündem olan paylaşım, takipçilerinin yoğun ilgisini gördü.

''KARDEŞLİK LAFTA DEĞİL ZOR GÜNDE BELLİ OLUR''

Ahmet Tatlıses mesajında şunları yazdı:



“Bayram dediğin sadece mesaj atmak değil. Gönül almak, hatırlamak, sahip çıkmaktır. Kardeşlik lafta değil, zor günde belli olur. Bugün herkes kendine baksın. Kim kırmızı, kim sahip çıkmış, kim yok saymış…”

İBRAHİM TATLISES MİRASTAN MEN EDECEKTİ

İbrahim Tatlıses’in Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses’i mirastan men edeceğini açıklaması magazin basınında çok konuşuldu. Tatlıses aynı zamanda pişmanlığını da dile getirerek, "Keşke İdo ve Melek gibi 5 evladım olsaydı" dedi. Aile içi gerilim devam ederken, Ahmet Tatlıses’in mesajı takipçileri tarafından yakından takip edildi.