Tarım ve Orman Bakanlığı, milyonlarca vatandaşın sağlığını tehlikeye atan işletmeleri ifşa etmeye devam ediyor.



Bakanlığın internet sitesinde paylaşılan 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesi 23 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla güncellenirken, listeye yapılan son eklemelerde dikkat çeken markalara yer verildi.



ZİNCİR MARKETLERDE SATILAN PEKMEZ İFŞA OLDU



Saf Naturel Bal Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından üretilen ve çok sayıda zincir markette 'Haskaymak' markası altında satışa sunulan üzüm pekmezinde 'şeker ilavesi' tespit edildi.





Listedeki en dikkat çeken değişikliklerden biri ise ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kurduğu ve franchising modeliyle farklı şehirlerde şubeleri bulunan 'Tatlıses Lahmacun' oldu.



LAHMACUNDA KIYMA YERİNE TAVUK ETİ



Konya'nın Selçuklu ilçesinde bulunan 'Tatlıses Lahmacun' restoranında satılan lahmacunlarda dana kıyma yerine kanatlı eti kullanıldığı ortaya çıktı.

DETOKS KAHVESİ KALP İÇİN RİSK TAŞIYOR



Tağşiş listesinde yer verilen bilgilere göre, İstanbul Kağıthane'deki Okkas Gıda Kozmetik'in ürettiği Betox Cofee adlı üründe de ilaç etken maddesi bulundu. Bakanlığın ilaç etken maddesi olarak duyurduğu etken maddenin sildenafil olduğu öğrenilirken, bu madde, kalp hastalıklarına yol açma riski nedeniyle yasaklı elementler arasında yer alıyor.





