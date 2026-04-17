Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Tatlıtuğ çifti oğulları Kurt Efe'nin 4. yaş gününü yakınlarıyla kutladı. Kurt Efe'nin okul arkadaşları ve Başak Dizer Tatlıtuğ'un yakınlarının katılım sağladığı etkinlikte baba oğlun benzerliği dikkat çekti.

''AYNI BABASI''

Minik Kurt Efe’nin doğum günü kareleri sosyal medyada kısa sürede ilgi görürken, özellikle babasına benzeyen saçları dikkat çekti. Paylaşımları gören takipçiler, “Aynı babası” yorumları yaparak küçük Kurt Efe’nin yeni yaşını “maşallah” dilekleriyle kutladı.





STAR WARS TEMALI PASTA

Kutlamada Kurt Efe’nin boyuna yakın hazırlanan doğum günü pastası da dikkat çeken detaylar arasında yer aldı. Renkli anların paylaşıldığı doğum günü, çiftin hayranlarından yoğun ilgi gördü.

EŞİNE DE AYRI PASTA

Partiye Mina Somer ile Kurt Efe'nin anneannesi Gülhan Dizer renk kattı. Kıvanç, 13 Nisan'da doğum günü olan eşi Başak Dizer için de ayrı bir pasta hazırlattı.

BAŞROL BULUNAMADI

Öte yandan Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni dizisiyle ilgili kulislerde konuşulan gelişmeler de gündemdeki yerini koruyor. İddiaya göre projede başrolü paylaşacak kadın oyuncu konusunda kriz yaşanıyor. Üç farklı kadın oyuncuya götürülen tekliflerden henüz olumlu yanıt alınamadığı öne sürülüyor.